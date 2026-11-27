Niektóre z największych nadmorskich miast Afryki, w tym Lagos w Nigerii i Aleksandria w Egipcie, osiadają szybciej, niż wcześniej sądzono. Naukowcy przeanalizowali ruch gruntu pod 20 afrykańskimi miastami nadmorskimi za pomocą zdjęć radarowych z satelitów Sentinel-1 Europejskiej Agencji Kosmicznej, podaje BBC News.

Tempo osiadania

Według badania grunt pod Aleksandrią osiadał średnio o 6 mm rocznie, a pod Lagosem — o 5 mm rocznie. Jeśli tempo to się utrzyma, do 2050 roku względny poziom morza w Aleksandrii może wzrosnąć o 36% bardziej, niż prognozowała Międzyrządowa Grupa Ekspertów ONZ ds. Zmian Klimatu w scenariuszu średniego wzrostu emisji.

Znaczne osiadanie odnotowano również w Luandzie, stolicy Angoli. Jednocześnie Durban w Republice Południowej Afryki pozostawał stabilny lub nieznacznie się podnosił. Obserwacje satelitarne umożliwiły wykrywanie przemieszczeń powierzchni ziemi od 1 mm rocznie, podczas gdy brak stacji naziemnych wcześniej ograniczał lokalny monitoring w Afryce.

Zagrożenia dla miast

Osiadanie sprawia, że tereny znajdują się niżej względem oceanu, i zwiększa zagrożenie powodziami związanymi ze wzrostem poziomu morza wskutek zmian klimatu. Autorzy pracy opublikowanej w Science Advances oszacowali, że do 2050 roku zagrożonych powodziami może być 7 mln ludzi, 1 mld budynków oraz aktywa o wartości 180 mld dolarów.

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Osobna ocena dla Lagos wskazuje, że do końca stulecia 4 mln osób może odczuć skutki ekstremalnych poziomów morza. Główny autor badania, Oluwaseyi Dasho, zaznaczył, że skutki osiadania są często niezauważalne w codziennym życiu, jednak w ciągu dziesięcioleci istotnie zwiększają ryzyko powodzi.

Lokalne przyczyny i adaptacja

Naukowcy wiążą część osiadania z działalnością człowieka. Jedną z głównych przyczyn jest nadmierne wydobycie wód gruntowych: może ono zagęszczać grunt i powodować obniżanie się powierzchni. W Aleksandrii na ten proces może również wpływać Zapora Asuańska, która zatrzymuje osady Nilu w górnym biegu rzeki i ogranicza uzupełnianie mas lądowych.

W Lagos jako możliwe czynniki wskazano rekultywację terenów w celu tworzenia sztucznych wysp oraz budowę na luźnych gruntach. Badacze wskazują, że ryzyko mogą zmniejszyć alternatywne źródła wody, uprawa roślin mniej wymagających pod względem zużycia wody, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeniesienie kluczowej infrastruktury na wyżej położone tereny.

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