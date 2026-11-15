Detroit Lions pokonali New England Patriots 35:10 w meczu NFL na Allianz Arenie w Monachium w Niemczech. Zespół z Detroit odniósł siódme zwycięstwo w dziewięciu meczach sezonu, podczas gdy bilans Patriots wynosi pięć zwycięstw i pięć porażek.

Jak informuje Sky Sports News, running back Jahmyr Gibbs uzyskał 252 jardy w ofensywie i zdobył dwa przyłożenia. Wykonał 22 biegi na 153 jardy, a kolejne 99 jardów zdobył po podaniach.

Kontuzja rozgrywającego Patriots

Rozgrywający New England Drake Maye doznał kontuzji kostki już podczas pierwszego drive’u. Doszło do tego po sacku edge rushera Lions Aidana Hutchinsona. Maye’a zastąpił następnie Tommy DeVito, który skompletował 12 z 24 podań na 81 jardów, rzucił jedno przyłożenie i jedną intercepcję. Cztery razy został zatrzymany sackiem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Hutchinson również uszkodził kolano podczas celebracji sacka i utykając opuścił boisko. Patriots zdobyli pierwsze trzy punkty po 33-jardowym field golu Andy’ego Borregalesa.

Dwa przyłożenia St. Browna

Receiver Lions Amon-Ra St. Brown, którego matka pochodzi z niemieckiego Leverkusen, zdobył dwa przyłożenia w meczu w Niemczech. Najpierw zaliczył 56-jardowe przyłożenie po złapaniu piłki, a w trzeciej kwarcie dołożył kolejne — z 28 jardów. St. Brown mówi po niemiecku, regularnie przyjeżdżał do Niemiec w dzieciństwie i nosi niemiecką flagę na kasku.

Kolejne przyłożenie po podaniu dla Detroit zdobył Isaac TeSlaa. Rozgrywający Lions Jared Goff zakończył mecz z 303 jardami po podaniach i trzema przyłożeniami, rzucając jednocześnie dwie intercepcje. Jedyne przyłożenie Patriots w meczu DeVito podał na 10 jardów do running backa Lana Larisona.

Czytaj nas na