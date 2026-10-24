W Izraelu przewodniczący Haredi Public Party, Moti Leitner, oświadczył, że jego siła polityczna pomoże IDF uzupełnić niedobór 12 tys. żołnierzy, o którym, jak twierdzi, informuje armia. Uważa on, że mężczyźni ze społeczności ultraortodoksyjnej, którzy nie studiują Tory, powinni podjąć służbę wojskową, podaje „Jerusalem Post”.

Szanse na wejście do Knesetu

Leitner powiedział, że Haredi Public Party liczy na przekroczenie progu wyborczego w nadchodzących wyborach do Knesetu, mimo nacisków, by wycofać się z wyścigu. Według niego naciski te wywierają premier Binjamin Netanjahu oraz inne partie ultraortodoksyjne.

Lider partii powołał się na wewnętrzne sondaże, które, jak twierdzi, wskazują na poparcie na poziomie dwóch–trzech mandatów. Oświadczył również, że poparcie dla partii przekroczyło 2% i nadal rośnie.

Według Leitnera partii trudno jest dokładnie zmierzyć poparcie wśród charedim, ponieważ część wyborców nie chce publicznie przyznawać się do swoich sympatii. Twierdzi on, że niektórzy zwolennicy obawiają się gróźb i przemocy za otwarte popieranie tej siły politycznej, a także poinformował o rosnącym zainteresowaniu partią wśród tradycyjnych wyborców.

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Stanowisko w sprawie poboru

Kwestia służby charedim jest jednym z centralnych punktów programu Haredi Public Party. Leitner rozróżnia mężczyzn, którzy nie studiują Tory, i uczniów jesziw: pierwszych wzywa do wzięcia odpowiedzialności i wstąpienia do armii, natomiast dla drugich popiera utrzymanie zwolnienia ze służby.

Leitner oświadczył, że Tora, w jego przekonaniu, stanowi podstawę istnienia społeczności, dlatego spór dotyczący służby uczniów jesziw nie zostanie rozwiązany. Jednocześnie podkreślił potrzebę praktycznych rozwiązań w celu uzupełnienia armii.

Odpowiedzialność społeczności

Lider partii wezwał również charedim do aktywniejszego udziału w życiu gospodarczym i sektorze bezpieczeństwa Izraela. Jego zdaniem społeczność ultraortodoksyjna powinna postrzegać państwo jako własne i brać odpowiedzialność za jego przyszłość.

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