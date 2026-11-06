LaKeshia Womack oskarżona o nieoddanie wynajętego auta — The Hill

Demokratka LaKeshia Womack, wybrana do Izby Reprezentantów USA po zwycięstwie w 14. okręgu wyborczym Karoliny Północnej, jest oskarżana o rzekome nieoddanie wynajętego samochodu w 2019 roku, podaje The Hill. Zarzut dotyczy przestępstwa klasy H.

Zwycięstwo w wyborach

Womack pokonała republikanina Tima Moore’a, który wcześniej reprezentował ten okręg w Izbie Reprezentantów. The Hill określił jej zwycięstwo jako część sukcesu Demokratów w Karolinie Północnej, gdzie Demokraci pokonali republikańskich kandydatów w wielu wyścigach.

W październiku, podczas wydarzenia wyborczego, Womack doręczono wezwanie w związku z jej niestawieniem się na wezwanie karne dotyczące tej sprawy. Moore wykorzystał zarzut w reklamach wyborczych przeciwko swojej rywalce. W odpowiedzi Womack stwierdziła, że republikanin wykorzystuje nierozstrzygniętą kwestię prawną, aby atakować jej reputację.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwe ograniczenia w Kongresie

Skazanie za przestępstwo samo w sobie nie pozbawiłoby Womack prawa do bycia członkinią Izby Reprezentantów. Jednocześnie regulamin Izby przewiduje, że ustawodawca skazany na karę dwóch lat lub więcej musi powstrzymać się od głosowań na posiedzeniach Izby oraz Komisji Całej Izby.

Według publikacji w takim przypadku od Womack oczekiwano by również rezygnacji z przydziałów do komisji i stanowisk w kierownictwie partyjnym. Maksymalna kara za przestępstwo klasy H w Karolinie Północnej wynosi dwa lata, jednak konkretny wymiar kary zależy od indywidualnych okoliczności oskarżonej.

Czytaj nas na