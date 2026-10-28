Lahaur w Pakistanie rano 28 października znalazł się na czele rankingu najbardziej zanieczyszczonych dużych miast świata prowadzonego przez platformę IQAir. O godz. 10:00 wskaźnik jakości powietrza AQI w mieście osiągnął 296, informuje Dawn. Wraz ze spadkiem temperatury smog nad miastem nasilił się i pogorszył widoczność.

Wskaźniki w innych miastach

Drugie miejsce w rankingu zajął Kair z AQI na poziomie 289, a trzecie Delhi z wynikiem 272. W Taszkencie indeks wynosił 186, a w Karaczi — 173. Według amerykańskiej skali wskaźniki dla Lahauru, Kairu i Delhi należały do kategorii „bardzo niezdrowe”.

Poziom AQI 296 oznacza wysokie zanieczyszczenie powietrza, które może stwarzać zagrożenie dla zdrowia, przede wszystkim dzieci, osób starszych oraz osób z chorobami układu oddechowego lub serca. Mieszkańcom zalecano ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, zwłaszcza osobom z astmą i innymi chorobami układu oddechowego.

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Działania władz

Rzecznik Agencji Ochrony Środowiska Sajid Bashir oświadczył, że władze kontrolują zakłady przemysłowe i zainstalowały urządzenia do rejestrowania poziomów zanieczyszczenia. Według niego na smog wpływają zmiany pogody, a wschodnie wiatry przenoszą do Lahauru zanieczyszczone powietrze z przygranicznych obszarów Indii.

Władze podejmują również działania przeciwko spalaniu ścierniska oraz kupują i instalują kolejnych 30 nowoczesnych armatek mgłowych zamontowanych na elektrycznych ciężarówkach. Są one wykorzystywane przede wszystkim na obszarach o wysokim poziomie PM10, aby tłumić pył na drogach i przyległych terenach. Bashir dodał, że prace budowlane w Lahaurze i innych miastach prowincji również przyczyniają się do zanieczyszczenia.

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