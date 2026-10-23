Lahaur w Pakistanie rano 23 października znalazł się na czele światowego rankingu miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu: wskaźnik jakości powietrza AQI wyniósł 410, według platformy IQAir. Wartość zaklasyfikowano do kategorii „bardzo niezdrowe”. Informuje o tym Dawn.

Drugie miejsce w rankingu zajęło Nowe Delhi w Indiach z AQI na poziomie 203, a trzecie — Dakar w Senegalu z wynikiem 196. Lahaur był jedynym pakistańskim miastem w pierwszej dwudziestce zestawienia. Karaczi również znalazło się na liście 21 miast, z AQI wynoszącym 110.

Stężenie PM2.5

Według oceny IQAir stężenie drobnych cząstek PM2.5 w Lahaurze było 45,2 razy wyższe niż zalecana przez Światową Organizację Zdrowia średnia roczna. PM2.5 to cząstki o średnicy 2,5 mikrometra lub mniejszej, które mogą przenikać do krwiobiegu i mózgu oraz powodować poważne komplikacje zdrowotne przy długotrwałej ekspozycji.

Platforma doradziła mieszkańcom miasta, aby nie uprawiali sportu na świeżym powietrzu, trzymali okna zamknięte, używali masek na zewnątrz oraz, jeśli to możliwe, instalowali w pomieszczeniach oczyszczacze powietrza.

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Dane lokalnego monitoringu

Platforma monitorowania jakości powietrza rządu prowincji Pendżab odnotowała dla Lahauru AQI na poziomie 339 o godz. 11:00 w czwartek. Wskaźnik ten, opracowany na podstawie danych z dziesięciu stacji w mieście, również zaklasyfikowano jako „bardzo niezdrowy”. Według Dawn rozbieżność między wskazaniami obu systemów może być związana z różnicami w stacjach monitoringu, okresach uśredniania i metodach pomiaru.

Obrońca praw Sheikh Saqib powiedział Dawn, że z powodu smogu jego dwoje dzieci ma infekcje gardła, i skrytykował działania władz na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia. Przypuszczał, że frekwencja w szkołach może zmniejszyć się o połowę, ponieważ rodzice przestaną wysyłać dzieci do szkoły z powodu pogarszającej się jakości powietrza. Saqib powiedział również, że widzi spalanie resztek roślinnych wzdłuż autostrad oraz pojazdy emitujące dym na drogach Lahauru.

2 października Lahaur już znajdował się na czele listy IQAir z AQI wynoszącym 167, który wówczas określono jako „niezdrowy”. Wcześniej w tym tygodniu Służba Monitorowania Atmosfery Copernicus Unii Europejskiej również zaliczyła Lahaur do miast o „skrajnie niskich” poziomach ozonu.

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