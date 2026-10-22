Wysoki Sąd w Lahaurze w Pakistanie wysłał zawiadomienia do sekretarza Ministerstwa Spraw Zagranicznych Asima Iftikhara w dwóch odrębnych skargach o obrazę sądu. Dotyczą one domniemanego niewykonania wcześniejszego postanowienia w sprawie dwóch obywateli Pakistanu związanych z partią PTI, zatrzymanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, informuje Dawn.

14 września sąd polecił sekretarzowi MSZ rozpatrzyć i podjąć decyzję w ciągu 15 dni w sprawie wniosków związanych z zatrzymaniem Syeda Salmana Razy Zaidiego i Muhammada Junaida Jahangira.

Odpowiedź do 29 października

Skargi o obrazę sądu rozpatrywał sędzia Sadiq Mahmood Khurram. Pełnomocnik wnioskodawców, barrister Abuzar Salman Niazi, twierdził, że obaj mężczyźni nadal nie mają dostępu konsularnego i dyplomatycznego ani pomocy prawnej.

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Według prawnika wnioskodawcy nie zostali formalnie poinformowani o decyzjach w sprawie ich wniosków, choć od postanowienia sądu minął znaczny czas. Niazi wniósł o wszczęcie postępowania w sprawie obrazy sądu z powodu domniemanego niewykonania postanowienia. Po wstępnym rozpatrzeniu sprawy sędzia wysłał zawiadomienia do sekretarza MSZ, nakazując złożenie odpowiedzi do 29 października.

Okoliczności zatrzymania

W głównym wniosku prawnik oświadczył, że Zaidi zniknął ze swojego miejsca zamieszkania w Szardży 27 września 2024 roku, po czym został zatrzymany przez władze ZEA. Żona Zaidiego, Faryal Zainab, według prawnika nie otrzymała jasnych informacji o zarzutach wobec jej męża, przebiegu postępowania sądowego, możliwym wyroku ani pełnego kompletu dokumentów sądowych.

Jahangir, według Niaziego, został zatrzymany 24 września 2024 roku na lotnisku w Dubaju, gdy wracał z Arabii Saudyjskiej. Jego ojciec, Muhammad Ibrahim, zakwestionował domniemaną niezdolność rządu federalnego i MSZ do zapewnienia skutecznej ochrony konsularnej oraz pomocy prawnej. Wnioskodawcy domagają się zapewnienia mężczyznom pomocy konsularnej i prawnej, uzyskania ich dokumentów sądowych oraz podjęcia kroków dyplomatycznych w celu ich powrotu do Pakistanu.

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