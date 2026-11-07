Sąd Najwyższy w Lahaurze w Pakistanie oddalił petycję w interesie publicznym, której autorka domagała się zobowiązania władz federalnych i prowincjonalnych do podjęcia działań legislacyjnych w sprawie gwałtu małżeńskiego. Sędzia Abeer Gul Khan orzekła, że sąd konstytucyjny nie może zmusić organu ustawodawczego do uchwalenia określonej ustawy ani wprowadzenia nowego przestępstwa, informuje Dawn.

Żądania petycji

Petycję złożyła prawniczka Areej Sohail Bhatta. Oświadczyła, że pracowała z kobietami, które skarżyły się na czynności seksualne bez ich zgody w małżeństwie. Wnioskodawczyni twierdziła, że w ustawodawstwie nie ma odrębnych ram prawnych dotyczących przemocy seksualnej między małżonkami, i domagała się działań legislacyjnych, w tym zmian w artykułach 375 i 376 pakistańskiego kodeksu karnego.

Sędzia podkreśliła, że orzeczenie nie oznacza aprobaty dla przemocy ani okrutnego traktowania w małżeństwie i nie uniemożliwia parlamentowi ani prowincjonalnym zgromadzeniom ustawodawczym rozpatrzenia tej kwestii.

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Granice uprawnień sądu

Khan zaznaczyła, że konstytucja Pakistanu rozdziela uprawnienia między władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a kontrola sądowa nie pozwala sądom przejmować funkcji ustawodawczych. Jak stwierdziła, artykuł 199 konstytucji daje sądowi najwyższemu prawo wydawania nakazów w celu zapewnienia praw podstawowych, ale różni się to od zmuszania ustawodawców do uchwalenia konkretnej ustawy.

Sędzia powołała się również na konstytucyjne przepisy dotyczące ochrony bezpieczeństwa, godności i równości człowieka, a także na normy pozwalające na szczególną ochronę kobiet. Jednocześnie zaznaczyła, że wymóg państwa dotyczący ochrony małżeństwa i rodziny nie może być przyzwoleniem na przemoc wobec jednego z małżonków.

Według sędzi parlament i zgromadzenia prowincjonalne mają uprawnienia do uchwalania ustaw dotyczących prawa karnego, procedury i dowodów. Wskazała, że wnioskodawczyni nie zakwestionowała konkretnego przepisu jako niekonstytucyjnego ani nie wskazała na niewywiązanie się przez władze z istniejącego obowiązku prawnego.

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