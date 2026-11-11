W Australii były policjant Beau Lamarre-Condon podczas rozpraw w Sądzie Najwyższym Nowej Południowej Walii zaprzeczył, że po rozstaniu utworzył fałszywy profil Jessego Byrda w aplikacji randkowej Grindr.

Zeznania w sądzie

Jak informuje The Guardian, wcześniej znajomy Lamarre-Condona zeznał, że tworzył on fałszywe profile Byrda na Grindrze i w innych aplikacjach. Podczas przesłuchania krzyżowego przez prokuratora Bretta Hatfielda Lamarre-Condon oświadczył, że tak się nie stało.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jednocześnie oskarżony powiedział, że po rozstaniu z Byrdem próbował utworzyć konto przy użyciu adresu e-mail, który, jak sądził, należał do mężczyzny, z którym spotykał się Byrd. Według jego słów chciał sprawdzić, czy ten adres jest aktywny w aplikacji, aby ustalić, czy ów mężczyzna był w wyłącznym związku z Byrdem. Lamarre-Condon dodał, że nie utworzył ani nie używał konta w imieniu tej osoby.

Zarzuty zabójstwa

Beau Lamarre-Condon jest oskarżony o śmiertelne postrzelenie Jessego Byrda i jego nowego partnera Luke'a Daviesa w domu Byrda w dzielnicy Paddington w Sydney 19 lutego 2024 roku. Według oskarżenia użyto do tego służbowej broni policjanta. Nie przyznał się do winy w dwóch zarzutach zabójstwa oraz zarzucie włamania do mieszkania w okolicznościach obciążających. Proces przed sędzią Natalie Adams trwa.

Czytaj nas na