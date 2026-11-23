Barcelona w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek, 23 listopada, poinformowała, że 19-letni napastnik Lamine Yamal opuści mecz Ligi Mistrzów przeciwko Sabahowi w Azerbejdżanie. Spotkanie zaplanowano na środę. Klub jako przyczynę wskazał dyskomfort w prawej kostce. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na oświadczenie klubu.

Mecz z Villarrealem

Yamal rozegrał cały mecz ligi hiszpańskiej przeciwko Villarrealowi, w którym Barcelona wygrała 3:2. W obecnym sezonie wychodził w podstawowym składzie w każdym ze wszystkich 17 meczów rozegranych przez Barcelonę.

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W klubie oczekują, że napastnik będzie gotowy do gry w niedzielnym meczu La Liga przeciwko Deportivo La Coruña.

Inne absencje kadrowe

Z powodu kontuzji mecz z Sabahiem opuszczą również Javi Espart i Roony Bardghji. Pau Cubarsí, Andreas Christensen i Rodri Hernández także mogą nie zagrać: ich udział w spotkaniu pozostaje pod znakiem zapytania.

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