Lana Del Rey uczciła premierę gry Grand Theft Auto 6 wyjazdem do Miami i publikacją zdjęć z wyjątkową torebką Birkin zaprojektowaną w stylu fikcyjnego Vice City. Miami zainspirowało twórców gry do stworzenia tego miasta.

Torebka i wycieczka po mieście

Jak podaje NME, producent torebki Prive Porter oświadczył, że sprzedał Del Rey ten jedyny egzemplarz. Piosenkarka opublikowała na Instagramie zestaw zdjęć z Miami z tym akcesorium.

Stacja radiowa i nowy utwór

Del Rey została również jedną z prowadzących wewnątrzgrowej stacji radiowej Back Country Radio w Grand Theft Auto 6. Wraz z mężem Jeremym Dufrene’em i Morganem Wallenem prezentuje utwory w gatunku „renegade country”.

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Nowy utwór artystki Crazy For You znalazł się na albumie Grand Theft Auto 6: The Album, który zawiera 34 kompozycje i ukazał się wraz z grą 19 listopada. W komentarzu dla Rolling Stone Del Rey nazwała udział w projekcie czymś wyjątkowym i przywilejem oraz powiedziała, że nie może się doczekać, aby zagrać w nową część serii.

Rockstar Games poinformowało, że Grand Theft Auto 6 w pierwszym dniu po premierze przyniosło ponad 3,8 mld dolarów ze sprzedaży. Firma oświadczyła, że był to największy start w historii branży rozrywkowej.

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