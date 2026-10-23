Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau podczas wizyty w Buenos Aires oświadczył, że administracja prezydenta Donalda Trumpa jest najściślej zbieżna właśnie z rządem Argentyny. Na konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Argentyny Pablo Quirno zaznaczył, że USA nie mają na świecie innego kraju, z którego rządem byłyby tak bardzo zbieżne.

Landau pochwalił administrację prezydenta Javiera Mileiego za wysiłki na rzecz przyciągania inwestycji zagranicznych. Jak powiedział, Argentyna ma zasoby, by stać się gospodarczym supermocarstwem, a obecny rząd stworzył warunki dla nowego „złotego wieku” kraju i sprzyja napływowi zagranicznych inwestorów — informuje Buenos Aires Times.

Wypowiedzi ambasadora USA wywołały kontrowersje

Wystąpienie Landaua nastąpiło dwa dni po oświadczeniu ambasadora USA w Argentynie Petera Lamelasa, który powiązał dalsze wsparcie Waszyngtonu z politycznym kursem kraju po 2027 roku. Milei, który zamierza ubiegać się o reelekcję w przyszłym roku, jest jednym z najbliższych sojuszników Trumpa w Ameryce Łacińskiej.

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Lamelas oświadczył, że USA wspierają rząd Mileiego i Argentyńczyków pod warunkiem, że kraj będzie zmierzał „we właściwym kierunku: w prawo, a nie w lewo”. Wspomniał także o potencjalnych projektach inwestycyjnych o wartości do 20 mld dolarów, nie podając szczegółów.

Cyberbezpieczeństwo i rozmowy wizowe

Quirno odrzucił twierdzenia, że wsparcie USA ma warunki polityczne. Jak powiedział, warunkiem jest kontynuowanie kursu na wzrost gospodarczy, porządek makroekonomiczny i równowagę fiskalną.

Podczas wizyty Landaua Waszyngton ogłosił również przeznaczenie 15 mln dolarów na pomoc Argentynie w utworzeniu Narodowego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa. Ponadto strony pracują nad możliwą wizytą wiceprezydenta USA J.D. Vance’a w listopadzie i kontynuują rozmowy o możliwym przystąpieniu Argentyny do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego.

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