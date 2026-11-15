W Zjednoczonych Emiratach Arabskich dubajska Landmark Group bada cyberincydent związany z nieuprawnionym dostępem do danych klientów programu lojalnościowego Shukran. Firma poinformowała, że chodzi o imiona i nazwiska, dane kontaktowe oraz daty urodzenia. Informuje o tym The National.

Wstępna ocena incydentu, opublikowana na stronie Shukran, według stanu na sobotę pozostała niezmieniona. W tej ocenie firma wymieniła imiona i nazwiska klientów, dane kontaktowe oraz daty urodzenia wśród informacji, których dotyczył incydent.

Ryzyko wykorzystania danych osobowych

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że nawet podstawowe informacje o człowieku mogą być cenne dla atakujących. Badacz Group-IB Mohamed Emam zaznaczył, że wyciek nie musi zawierać danych finansowych, aby stwarzać możliwości oszustwa.

Jak powiedział, imiona i nazwiska oraz numery telefonów mogą pomóc przestępcom tworzyć przekonujące wiadomości phishingowe lub podszywać się pod przedstawicieli firm. Działania takie mogą mieć na celu nakłonienie osoby do ujawnienia dodatkowych informacji, kodów weryfikacyjnych lub danych uwierzytelniających do konta.

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Jak mogą być wykorzystywane dane

Emam poinformował, że skradzione informacje mogą pojawić się na forach cyberprzestępców, nielegalnych platformach internetowych lub w prywatnych kanałach komunikatorów w ciągu kilku godzin od ich uzyskania. Nie każdy wyciek jest jednak od razu publikowany lub wystawiany na sprzedaż: atakujący mogą zachować informacje na potrzeby własnych operacji albo przekazywać je prywatnie.

Główny badacz Kaspersky Maher Yamout dodał, że takie dane mogą być łączone z informacjami z wcześniejszych wycieków, tworząc bardziej szczegółowe profile potencjalnych ofiar. Może to ułatwiać ukierunkowane ataki phishingowe, próby przejęcia kont, oszustwa związane z tożsamością lub oszustwa finansowe.

Dyrektor generalny ThreatLocker Danny Jenkins podkreślił, że opanowanie incydentu nie eliminuje ryzyka dla poszkodowanych klientów. W jego ocenie dane osobowe mogą trafić do innych grup przestępczych i zostać wykorzystane do dalszych ataków na konsumentów.

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