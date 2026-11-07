Kierowca McLarena Lando Norris zdobył pole position do wyścigu Formuły 1 o Grand Prix São Paulo w Brazylii. Kwalifikacje na torze Interlagos w São Paulo zostały na długi czas przerwane z powodu ulewnego deszczu.

Trzecie pole position z rzędu

Norris zapewnił McLarenowi pole position podczas rundy w São Paulo trzeci rok z rzędu, informuje Channel NewsAsia. Brytyjski kierowca uzyskał najlepszy czas w kwalifikacjach, które odbyły się w sobotę, 7 listopada.

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Zmiany na polach startowych

Drugi czas w kwalifikacjach uzyskał George Russell z Mercedesa, jednak z powodu kary straci pięć pozycji na polach startowych. Jego zespołowy partner Kimi Antonelli, którego źródło nazywa świeżo upieczonym mistrzem, wystartuje z pierwszego rzędu.

Charles Leclerc z Ferrari był czwarty w kwalifikacjach, lecz również otrzyma karę przesunięcia o 10 pozycji. W rezultacie kierowca Racing Bulls Liam Lawson ma wystartować z trzeciego pola, a Nico Hülkenberg z Audi — z czwartego.

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