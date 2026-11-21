Narciarka alpejska Lara Colturi, reprezentująca Albanię, wygrała slalom kobiet podczas zawodów Pucharu Świata w austriackim Gurgl. To pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata zarówno w karierze 20-letniej zawodniczki, jak i w historii Albanii, podaje Channel NewsAsia.

Zwycięstwo w Gurgl

Colturi pokonała dwa przejazdy na trasie Kirchenkar w czasie 1 minuty i 45,47 sekundy. Szwedka Sara Hector, która po pierwszym przejeździe zajmowała siódme miejsce, była druga ze stratą 0,27 sekundy.

Prowadząca po pierwszym przejeździe Szwedka Anna Swenn Larsson zakończyła zawody na trzecim miejscu, tracąc do zwyciężczyni 0,30 sekundy. W pierwszym przejeździe 35-letnia Szwedka wyprzedzała Colturi o 0,24 sekundy, a Włoszka Lara Della Mea była trzecia, tracąc do liderki kolejne dwie setne sekundy. W drugim przejeździe Della Mea straciła pozycje i finiszowała na dziewiątym miejscu.

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Udany początek sezonu

Przed zawodami w Gurgl Colturi dwukrotnie z rzędu zajmowała drugie miejsce na początku sezonu. W szczególności w inauguracyjnym gigancie w Sölden przegrała zwycięstwo różnicą zaledwie jednej setnej sekundy.

Swenn Larsson walczyła o pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata od niemal trzech lat. Jej dwa poprzednie zwycięstwa w tych zawodach również odniosła w slalomie, a ostatni raz stanęła na najwyższym stopniu podium w lutym 2024 roku. Amerykanka Mikaela Shiffrin ograniczyła w tym sezonie liczbę startów w slalomie, koncentrując się bardziej na gigancie i supergigancie.

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