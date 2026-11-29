W Turynie we Włoszech Lazio pokonało Torino 2:1 i przedłużyło serię meczów bez porażki w lidze włoskiej. Rzymski zespół ma 35 punktów i o trzy punkty wyprzedza Inter, który w swoim spotkaniu rozgromił Genoę 4:0, informuje Channel NewsAsia.

Dwa gole przed przerwą

Goście wytrzymali początkową presję Torino, a pod koniec pierwszej połowy strzelili dwa gole w ciągu dwóch minut. Wynik otworzył Oliver Provstgaard, który głową wykończył dośrodkowanie z rzutu rożnego. Wkrótce potem Mattia Zaccagni przechwycił piłkę w środku pola, podał do Gustava Isaksena, a Duńczyk wbiegł w pole karne i uderzył w dalszy róg.

Na początku drugiej połowy bramkarz Lazio Christos Mandas skierował na słupek strzał Giovanniego Simeone. Później Che Adams zmniejszył stratę Torino strzałem głową, jednak rzymianie utrzymali zwycięski wynik. Lazio, które w poprzednim sezonie zajęło dziewiąte miejsce, ma najlepszą obronę w lidze i o 17 punktów więcej niż na tym etapie poprzednich rozgrywek.

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Inter strzelił Genoi cztery gole

Inter rozstrzygnął losy spotkania z Genoą jeszcze przed przerwą. Lautaro Martinez, który po raz pierwszy od września znalazł się w wyjściowym składzie na mecz ligowy, otworzył wynik w 29. minucie po podaniu Andy'ego Dioufa. Później rykoszetujące podanie Martineza trafiło do Marcusa Thurama, który zdobył bramkę po obrocie, a Petar Sucic wykorzystał rzut karny pod koniec pierwszej połowy.

Drugi gol Thurama w tym meczu był przypadkowy: podanie Nicolo Barelli wzdłuż linii bramkowej po rykoszecie od obrońcy trafiło w goleń napastnika i wpadło do siatki. Inter awansował na drugie miejsce, podczas gdy Roma przed niedzielnym meczem z Monzą miała o punkt mniej.

Zwycięstwo Frosinone

W innym sobotnim meczu Frosinone pokonało Parmę 3:0. Tomas Bobcek w swoim pierwszym meczu w wyjściowym składzie skompletował hat-tricka w drugiej połowie. Dla beniaminka było to szóste z rzędu domowe zwycięstwo, które wyprowadziło go na szóstą pozycję, podczas gdy Parma spadła do strefy spadkowej.

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