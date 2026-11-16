Łotwa może sfinansować budowę wojskowego poligonu Selija bezpośrednio z budżetu obronnego zamiast w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. O takiej możliwości minister finansów Maris Kucinskis powiedział w wywiadzie dla agencji LETA, informuje Baltic News Network.

Alternatywa dla partnerstwa publiczno-prywatnego

Według Kucinskisa nowe prognozy makroekonomiczne wskazują, że środków na projekt być może nie trzeba będzie pozyskiwać poza budżetem państwa. Ministerstwo Obrony rozważało model partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym państwo płaciłoby za obiekty przez wiele lat.

Minister zaznaczył, że taki schemat umożliwiłby rozłożenie płatności w czasie, jednak całkowity koszt projektu mógłby ostatecznie wzrosnąć dwukrotnie. Porównał ten mechanizm do kredytu hipotecznego, gdy potrzebne środki nie są dostępne od razu.

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Decyzja Eurostatu i terminy prac

Wybór modelu finansowania zależy między innymi od decyzji unijnego urzędu statystycznego Eurostat w sprawie możliwości nieuwzględniania projektu partnerstwa publiczno-prywatnego w deficycie budżetowym. Kucinskis powiedział, że Eurostat nie wykazuje gotowości do ustępstw, a Litwa otrzymała już odmowę w sprawie podobnego schematu.

Minister nie przedstawił ostatecznej prognozy dotyczącej finansowania poligonu bezpośrednio z budżetu obronnego. Poinformował, że wykonano już znaczną pracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, a rząd musi jeszcze podjąć decyzję. Według oceny Kucinskisa budowa potrwa co najmniej cztery do pięciu lat.

Wcześniej program TV3 Nekā personīga informował, że plan finansowania nowej bazy wojskowej i magazynów armii na poligonie Selija pozostawał nieokreślony. Jeśli wydatki trzeba będzie uwzględnić w planowanych nakładach obronnych na poziomie 5% PKB, inne plany rozwoju sił zbrojnych mogą znacznie spowolnić.

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