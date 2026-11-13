Łotwa może zamrozić realizację projektu kolejowego Rail Baltica, jeśli nie zdoła pozyskać wystarczającego finansowania z Unii Europejskiej. Taką możliwość dopuścił minister finansów Łotwy Māris Kučinskis, poinformował Baltic News Network.

Według ministra roczne współfinansowanie projektu przez państwo mogłoby wynieść około 150 mln euro, pod warunkiem otrzymania środków UE w ramach programu Connecting Europe Facility. Kučinskis uznał pozyskanie takiego finansowania za najtrudniejszą kwestię dla kraju.

Granica finansowania państwowego

Kučinskis oświadczył, że Ministerstwo Transportu i Ministerstwo Finansów obliczyły możliwy poziom wydatków Łotwy. Według niego państwo mogłoby dodatkowo przeznaczyć kilkadziesiąt milionów euro, zwiększając swój roczny wkład do 200 mln euro, w tym na finansowanie zarządzania projektem.

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Minister ocenił ten wkład jako 15% współfinansowania ze strony państwa. Według niego całkowite finansowanie projektu przy takim podejściu wyniosłoby około 1 mld euro rocznie, a Rail Baltica można byłoby ukończyć w 2041 roku. Kučinskis uważa, że bez zwiększenia wsparcia zewnętrznego projekt jest zbyt kosztowny dla kraju liczącego około 1,5 mln mieszkańców i o niskiej gęstości zaludnienia.

Możliwe wstrzymanie projektu

Minister podkreślił, że Łotwa nie planuje podnosić podatków na budowę kolei i nie może przeznaczyć na nią wszystkich pozostałych europejskich funduszy strukturalnych przewidzianych na drogi, szkoły i inne inwestycje. Według niego premier porusza kwestię finansowania przed odpowiedzialnymi urzędnikami w Brukseli.

Kučinskis zaznaczył również, że Łotwa będzie musiała wywiązać się z obowiązujących zobowiązań umownych dotyczących Rail Baltica. Według niego najdroższą częścią projektu jest most przez Dźwinę w pobliżu Salaspils. Zdaniem ministra znaczenie wojskowe kolei wiąże się obecnie przede wszystkim z połączeniem poligonów wojskowych i zapewnieniem do nich dostępu.

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