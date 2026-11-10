Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne ogłosiły pomarańczowy poziom alarmu powietrznego w powiecie lucyńskim z powodu potencjalnego zagrożenia dla przestrzeni powietrznej kraju. Mieszkańcy terenów objętych ostrzeżeniem otrzymali powiadomienia na telefony komórkowe, informuje LSM English.

Co oznacza pomarańczowy poziom

Łotewskie wojsko stosuje dwupoziomowy system powiadomień za pośrednictwem łączności mobilnej. Żółty poziom jest komunikatem informacyjnym o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej i nie wymaga natychmiastowych działań ze strony ludności.

Według wyjaśnień Łotewskich Narodowych Sił Zbrojnych pomarańczowy poziom oznacza potwierdzone zagrożenie w przestrzeni powietrznej oraz konieczność natychmiastowego wykonywania poleceń na obszarach objętych ostrzeżeniem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zalecenia dla mieszkańców

Osobom przebywającym w pomieszczeniach zaleca się schronienie w miejscu, w którym oddzielają je od zewnętrznej części budynku co najmniej dwie ściany. Osobom znajdującym się w samochodzie radzi się ocenić sytuację: kontynuować jazdę do bezpiecznego miejsca albo opuścić pojazd, oddalić się od drogi i znaleźć najbliższe schronienie.

W razie odgłosu wybuchu należy pozostać w pomieszczeniu i trzymać się z dala od okien oraz drzwi. Po wybuchu nie należy wychodzić na zewnątrz do czasu komunikatu służb ratunkowych lub co najmniej przez 10 minut od ostatniego wybuchu. Wojsko wezwało również do niepublikowania zdjęć i nagrań w mediach społecznościowych, aby nie rozpowszechniać dezinformacji ani nie ujawniać pozycji obronnych.

Czytaj nas na