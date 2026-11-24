Rząd Łotwy planuje już w przyszłym miesiącu omówić możliwe zamknięcie lądowej granicy z Federacją Rosyjską, państwem agresorem. Premier Andris Kulbergs polecił ministerstwom spraw zagranicznych i transportu przygotować stanowisko w sprawie potencjalnych ograniczeń, z uwzględnieniem zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego oraz możliwego wpływu na tranzyt i ruch transportowy w regionie bałtyckim, informuje The Moscow Times.

Rząd musi uzgodnić stanowisko

Minister spraw wewnętrznych Jānis Dombrova oświadczył, że nowo sformowany rząd musi wypracować wspólne stanowisko w sprawie granicy, zanim podejmie decyzję o zamknięciu przejść granicznych. Łotewski parlament zatwierdził skład nowego gabinetu w ubiegłym tygodniu po październikowych wyborach parlamentarnych.

Wcześniej Kulbergs wezwał Unię Europejską do zamknięcia granic dla wszystkich obywateli Rosji. Argumentował, że rządy państw europejskich nie są w stanie należycie sprawdzić tysięcy Rosjan, którzy nadal podróżują do UE.

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Wpływ decyzji Estonii

Dyskusje na Łotwie odbywają się w czasie, gdy Estonia przygotowuje się do zamknięcia przejść granicznych na granicy z Rosją w przyszły wtorek. Estonia powiązała tę decyzję z doniesieniami o prawdopodobnym rosyjskim sabotażu wymierzonym w lokalnego producenta dronów. Rosja odrzuciła te oskarżenia, a ministerstwo spraw zagranicznych państwa agresora wezwało najwyższego rangą estońskiego dyplomatę w Moskwie w związku z planowanym zamknięciem, które ma potrwać co najmniej sześć miesięcy.

Szef łotewskiej Państwowej Straży Granicznej Guntis Pujats ostrzegł, że zamknięcie estońskich przejść może spowodować długie kolejki na łotewskich przejściach granicznych i będzie wymagać pracy w nadgodzinach od funkcjonariuszy straży granicznej. Jednocześnie zamknięcie łotewskich przejść, jak powiedział, umożliwiłoby skierowanie większej liczby pracowników do patroli.

W ubiegłym miesiącu łotewskie władze oskarżyły również Rosję i Białoruś o próbę przymusowego przerzucenia przez granicę niemal dwóch tuzinów migrantów. Według władz osoby, które przedostały się przez granicę, uszkodziły urządzenia elektryczne i ukradły kamery monitoringu, po czym wróciły na terytorium Białorusi. Mińsk zaprzeczył tym oskarżeniom.

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