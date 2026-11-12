Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Łotwy zaproponowało przedłużenie reżimu wzmożonej ochrony na granicy z Białorusią do 30 czerwca 2027 roku. Obecnie reżim ten obowiązuje do końca 2026 roku. Ministerstwo przygotowało projekt decyzji do rozpatrzenia przez rząd, informuje Baltic News Network.

Powody przedłużenia reżimu

Łotewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że presja migracyjna na granicy łotewsko-białoruskiej pozostaje wysoka. Resort poinformował również o zmianie taktyk, które, w jego ocenie, są stosowane w celu podważenia integralności granicy państwowej.

Mimo wybudowanej na tym odcinku infrastruktury granicznej odnotowuje się tam przypadki celowego uszkadzania sprzętu, w tym kamer monitoringu i szaf rozdzielczych. Wykryto również przypadki nielegalnego przekraczania granicy przez tunele oraz agresywnego zachowania wobec pracowników zaangażowanych w ochronę granicy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ministerstwo uważa, że prowokacje i zagrożenia hybrydowe na granicy mogą się utrzymywać, a nielegalna migracja jest wykorzystywana do wywierania presji na Łotwę, a także na zewnętrzne granice UE i NATO. Resort podkreślił również potrzebę skoordynowanych działań państw regionu w celu utrzymania porównywalnego poziomu ochrony granic z Białorusią.

Statystyki przekroczeń

Według agencji LETA, według stanu na 10 listopada 2026 roku 12 857 osobom udaremniono nielegalne przekroczenie granicy łotewsko-białoruskiej. W 2025 roku takich osób było 12 046, a 31 nieregularnym migrantom zezwolono na wjazd na Łotwę z przyczyn humanitarnych.

W 2024 roku straż graniczna udaremniła nielegalne przekroczenie granicy 5 388 osobom, w 2023 roku — 13 863, a w 2022 roku — 5 286. Według źródła Łotwa od sierpnia 2021 roku doświadcza presji migracyjnej, którą, jak twierdzą władze kraju, organizuje Białoruś.

Czytaj nas na