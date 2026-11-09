Łotwa wykopała 4 km rowów na wschodniej granicy — LSM English

Na Łotwie trwa budowa Bałtyckiej Linii Obrony wzdłuż wschodniej granicy: kopane są tam rowy przeciwczołgowe i instalowane betonowe zapory znane jako „zęby smoka”. Dotychczas wzdłuż granicy wykopano już cztery kilometry rowów, a „zęby smoka” ułożono na odcinku o długości pięciu kilometrów, informuje LSM English.

Plany umocnienia granicy

Łącznie w pierwszym etapie planowane jest wykopanie rowów przeciwczołgowych o długości 89 kilometrów. Pierwsze 27 kilometrów ma zostać ukończone przyszłej wiosny. Według Łotewskiej Gwardii Narodowej prace będą kontynuowane również zimą.

Na odcinku w powiecie balwskim betonowe zapory rozmieszczane są w trzech rzędach. Każdy element waży około półtorej tony i ma wysokość nieco ponad metr. Później ma tam zostać wykopany rów przeciwczołgowy o głębokości nieco ponad dwóch metrów.

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Naturalne i sztuczne przeszkody

Łączna długość granicy Łotwy z Rosją i Białorusią przekracza 450 kilometrów. Umocnienia nie będą budowane na całej jej długości: bagna, jeziora i gęste lasy na niektórych odcinkach stanowią naturalne przeszkody dla ruchu ciężkiego sprzętu. Sztuczne bariery są instalowane tam, gdzie sprzęt potencjalnego przeciwnika mógłby poruszać się łatwiej.

Na jednym z odcinków powiatu balwskiego wykopano już rowy o szerokości ponad pięciu metrów; później zostaną one uzupełnione „zębami smoka”. Gwardia Narodowa wyjaśniła, że do pokonania rowów potrzebne są środki do ich zasypywania lub mosty bojowe, a do usunięcia betonowych zapór — inne specjalistyczne systemy.

Do 2029 roku na wojskowe umocnienie granicy przewidziano 303 mln euro. Środki te mają zostać przeznaczone nie tylko na rowy i betonowe przeszkody, lecz także na rozwój innych systemów obronnych.

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