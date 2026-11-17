Łotewski narodowy przewoźnik lotniczy airBaltic może wyczerpać rezerwy gotówkowe w pierwszej połowie grudnia, jeśli nie uzyska dostępu do dodatkowego finansowania w trakcie restrukturyzacji. W takim przypadku przewoźnik nie będzie mógł kontynuować działalności i będzie zmuszony rozpocząć likwidację, informuje Baltic News Network, powołując się na dokumenty złożone do Sądu Upadłościowego USA dla Południowego Okręgu Nowego Jorku.

16 listopada spółka złożyła w sądzie odpowiedź na sprzeciw części posiadaczy zabezpieczonych obligacji zapadających w 2029 roku. Sprzeciwiają się oni przyznaniu nowym kredytodawcom pierwszeństwa zabezpieczenia na aktywach, które są już zastawione pod te obligacje.

Spór o finansowanie

Stefan Krastev, wiceprezes doradcy finansowego linii lotniczej Seabury Global Aviation Advisors, wskazał w dodatkowym oświadczeniu, że analiza prognoz operacyjnych i przepływów pieniężnych wskazuje na ryzyko wyczerpania środków bez pozostałych transz finansowania DIP. airBaltic pozyskuje to finansowanie w ramach postępowania Chapter 11.

airBaltic potrzebuje zgody sądu, aby przyznać nowym kredytodawcom pierwszeństwo zabezpieczenia. Jest to konieczne do pozyskania drugiej transzy w wysokości do 125 mln euro oraz trzeciej — do 50 mln euro. Według spółki otrzymała ona trzy propozycje finansowania, a wszyscy potencjalni kredytodawcy wymagali takiego pierwszeństwa. Po rozpoczęciu postępowania Chapter 11 przewoźnik poszukiwał także alternatywnych opcji, jednak nie otrzymał ofert bez tego warunku.

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Aktywa i harmonogram rozpraw

Spółka zaproponowała ochronę interesów obligatariuszy poprzez ustanowienie zabezpieczenia niższego priorytetu na dodatkowych aktywach: ośmiu samolotach Airbus A220, siedmiu zapasowych silnikach i symulatorze lotu. Sąd nie zdecydował jeszcze, czy środki te są wystarczające i czy nowi kredytodawcy mogą otrzymać pierwszeństwo zabezpieczenia.

Krastev oszacował wartość zabezpieczenia obligatariuszy na około 251 mln euro, pod warunkiem kontynuowania działalności przez airBaltic. W przypadku likwidacji, według jego wyliczeń, może ona spaść do 28,5–56,1 mln euro. Główną rozprawę dotyczącą pierwszeństwa nowego finansowania przełożono z 17–18 listopada na 9 grudnia, a w razie potrzeby będzie ona kontynuowana również 10 grudnia.

W październiku sąd zatwierdził już strukturę finansowania DIP w wysokości do 350 mln euro, jednak kwestia pierwszeństwa zabezpieczenia dla nowych kredytodawców pozostała nierozstrzygnięta. airBaltic oświadcza, że loty i obsługa pasażerów będą obecnie realizowane zgodnie z rozkładem, a ważność dotychczasowych biletów i rezerwacji pozostaje zachowana.

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