Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles wraz z kolegami z Uniwersytetu Rice’a nie stwierdzili ogólnej poprawy pamięci u młodszych i starszych osób wykonujących zadania w pomieszczeniu pachnącym olejkiem eterycznym z lawendy. Jednocześnie starsi uczestnicy dokładniej przypominali sobie przedmioty, jeśli po raz pierwszy poczuli zapach na początkowym etapie nauki, a nie podczas drugiego bloku zadań, informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono eksperyment

W badaniu uczestniczyli zdrowi młodsi i starsi ochotnicy bez oznak choroby Alzheimera. Najpierw zbadano u nich podstawowe funkcjonowanie węchu. Część uczestników wchodziła do pomieszczenia, w którym dyfuzor rozprzestrzeniał zapach lawendy, a inni — do pokoju bez zapachu.

Na ekranie komputera ochotnikom pokazywano dwa zestawy obrazów przedmiotów codziennego użytku, w tym suszarki do włosów lub pomidora. Osoby, które oglądały pierwszy blok w pachnącym pomieszczeniu, widziały drugi blok bez zapachu, i odwrotnie. Lawendę wybrano jako powszechny zapach, który ludzie mogą odbierać jako przyjemny lub nieprzyjemny.

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Rola pierwszego kontaktu z zapachem

Po przerwie uczestnikom prezentowano te same, nieco zmienione lub całkowicie nowe obrazy. Na przykład suszarka do włosów, która na etapie nauki była czerwona, mogła stać się niebieska. Umożliwiło to ocenę zarówno ogólnego rozpoznawania przedmiotu, jak i zdolności zapamiętywania jego szczegółów, w tym koloru.

Starszym uczestnikom trudniej było przypominać sobie szczegóły, jednak sama obecność lub brak zapachu nie dawały statystycznie istotnej przewagi ani młodszym, ani starszym ochotnikom. Jednocześnie kolejność pojawienia się zapachu okazała się ważna właśnie dla starszej grupy: osoby, które poczuły lawendę podczas pierwszej fazy nauki, dokładniej odtwarzały to, co widziały. Takiej różnicy nie odnotowano wśród młodszych uczestników.

Lepszą pamięć szczegółów wykazali także starsi ochotnicy, którym zapach wydał się przyjemny i którzy na początku mieli mniejsze zaburzenia węchu. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Frontiers in Aging Neuroscience. Autorzy przypuszczają, że dla wspierania pamięci w starszym wieku znaczenie mogą mieć nie tylko bodźce sensoryczne, lecz także czas i sposób ich pierwszego odbioru.

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