W prowincji Badachszan na północy Afganistanu lawina zeszła na górskie zbocze, gdzie pracowali górnicy wydobywający złoto. Dwóch pracowników zginęło, a sześciu innych zostało rannych — informuje Anadolu Agency, powołując się na lokalne media.

Incydent w dystrykcie Arghanj Khwa

Do zdarzenia doszło w sobotę w rejonie Andarab w dystrykcie Arghanj Khwa. Afgańska stacja telewizyjna Tolo News podała, że w chwili zejścia lawiny w kopalni złota pracowało kilka osób.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rannych oraz ciała dwóch ofiar przetransportowano wojskowym śmigłowcem do Faizabadu, stolicy prowincji Badachszan. To właśnie w tej północnej prowincji Afganistanu doszło do wypadku.

Ryzyko związane z wydobyciem surowców

Anadolu Agency zauważa, że wypadki w przedsiębiorstwach górniczych w Afganistanie zdarzają się często. Według agencji przyczyniają się do tego nieodpowiednie standardy bezpieczeństwa i słabe regulacje branży.

Czytaj nas na