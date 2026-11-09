W Japonii Partia Liberalno-Demokratyczna rozważa działania dyscyplinarne wobec czterech swoich posłów, którzy opuścili salę przed głosowaniem w niższej izbie parlamentu nad projektem ustawy o obniżeniu podatku na żywność. Projekt, popierany przez rząd premierki Sanae Takaichi, został zatwierdzony przez niższą izbę w piątek, informuje The Japan Times.

Wyjaśnienia posłów

Kierownictwo LDP zażądało, aby były premier Shigeru Ishiba, Yuko Obuchi, Hajime Funada i Yoshihisa Furukawa złożyli pisemne wyjaśnienia w poniedziałek. Mieli wyjaśnić, dlaczego naruszyli linię partyjną, wychodząc z sali przed głosowaniem.

Ishiba po przekazaniu wyjaśnienia do siedziby partii oświadczył, że wpływy z podatku konsumpcyjnego powinny być w całości przeznaczane na wydatki społeczne, w tym opiekę zdrowotną, opiekę nad osobami starszymi, emerytury i opiekę nad dziećmi. Cała czwórka podczas prac nad projektem wyrażała wątpliwości dotyczące źródeł pokrycia spadku dochodów podatkowych oraz skuteczności inicjatywy.

Obniżka podatku na dwa lata

Projekt ustawy przewiduje obniżenie podatku na żywność z 8% do 1% na dwa lata, począwszy od kwietnia przyszłego roku. Oczekuje się, że spowoduje to coroczne zmniejszenie wpływów podatkowych o 5 bln jenów, czyli 31,6 mld dolarów.

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LDP ma dwie trzecie mandatów w niższej izbie, dlatego projekt bez trudności uzyskał jej poparcie. Jednocześnie większość w wyższej izbie parlamentu kontroluje opozycja. Przeciwnicy inicjatywy mogą powołać się na stanowisko wpływowych posłów LDP, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu.

Reakcja kierownictwa partii

Szef pionu politycznego LDP Takayuki Kobayashi podkreślił, że głosowanie powinno odbyć się zgodnie z linią partyjną, a dyscyplina partyjna jest niezwykle ważna. Według gazety kierownictwo obawia się również, że członkowie wyższej izby, którzy podzielają zastrzeżenia Ishiby i jego kolegów, mogą sprzeciwić się projektowi, jeśli partia nie zareaguje.

Sanae Takaichi powstrzymała się od oceny działań czterech posłów, zaznaczając, że były to ich indywidualne decyzje. Oświadczyła, że rząd z przekonaniem przedłożył projekt ustawy i będzie wyjaśniał jego znaczenie oraz konsekwencje.

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