W USA koszykarz LeBron James złożył pozew do federalnego sądu na Manhattanie w Nowym Jorku przeciwko Bron, aplikacji do analityki sportowej i badania zakładów. Twierdzi, że serwis bez zezwolenia wykorzystał jego pseudonim oraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję wizerunek sportowca w kampanii reklamowej, informuje Channel NewsAsia.

Żądania w pozwie

W pozwie James oświadczył, że starannie kontroluje wykorzystanie swojego wizerunku oraz wybiera marki i projekty, które promuje. Zwraca się do sądu o zakazanie pozwanym używania nazwy Bron, a także o zasądzenie odszkodowania wyrównawczego i karnego, którego wysokości nie sprecyzowano.

Jako pozwanych w sprawie wskazano również współzałożycieli serwisu, Anisha Guptę i Marka Zogby'ego. Bron nie odpowiedział na prośby o komentarz, zaznacza redakcja.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wizerunek AI i zakłady

Według Jamesa reklama zawierała wersję koszykarza stworzoną przez AI, która mówiła jego głosem, miała na sobie koszulkę z pseudonimem Bron i numerem 23, jego tatuaże oraz przeglądała zakłady na innych zawodników NBA. W pozwie wskazano, że fałszywie stwarzało to wrażenie, iż James obstawia lub rozważa obstawianie meczów NBA i statystyk zawodników, choć zasady ligi tego zabraniają.

Bron, znany również jako PlayVision, jest opisany w App Store jako aplikacja do analityki sportowej i badania zakładów, oferująca porównywanie kursów, dane o zawodnikach i drużynach oraz śledzenie zakładów. W opisie zaznaczono, że serwis nie przyjmuje zakładów. James poinformował również o wyłącznej współpracy promocyjnej z platformą rynków prognostycznych Polymarket.

Z materiałów pozwu wynika, że 5 listopada prawnik Jamesa wysłał przedstawicielom serwisu list z żądaniem zaprzestania naruszeń. Następnie reklama została usunięta, a użytkownikom obiecano nową nazwę. W nagraniu pojawił się również koszykarz Luka Dončić, który, według pozwu, także wysłał pismo z żądaniem zaprzestania naruszeń.

Czytaj nas na