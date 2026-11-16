Koszykarz Philadelphia 76ers LeBron James awansował na trzecie miejsce w historii NBA pod względem liczby asyst. W meczu przeciwko Indiana Pacers, zakończonym zwycięstwem Filadelfii 131:124, zanotował 11 asyst, zdobył 15 punktów i zebrał sześć piłek, informuje Sky Sports.

Trzecie miejsce pod względem asyst

W czwartej kwarcie James podał do VJ Edgecombe’a, a była to jego 12 092. asysta w karierze. Dzięki temu wyprzedził Jasona Kidda na historycznej liście NBA. Przed Jamesem w tej klasyfikacji pozostają już tylko John Stockton i Chris Paul.

James, który w przyszłym miesiącu skończy 42 lata, rozgrywa pierwszy sezon w barwach 76ers. Jest także liderem NBA pod względem liczby rozegranych meczów, minut spędzonych na parkiecie, celnych rzutów z gry oraz prób rzutów z gry.

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Seria w trzeciej kwarcie

W trzeciej kwarcie James zdobył osiem punktów z rzędu i pomógł Filadelfii objąć prowadzenie 82:73. W tym fragmencie środkowy Tacko Fall zebrał piłkę w ataku, po czym James wykorzystał dwa rzuty wolne. Fall postawił także zasłonę, która pozwoliła Jamesowi wejść pod kosz. Później koszykarz dołożył rzut z 20 stóp i wsad.

W pierwszej kwarcie James został ostro sfaulowany podczas wejścia pod kosz w starciu z byłym zawodnikiem 76ers Kellym Oubre’em Jr. Koszykarz przez krótki czas trzymał się za lewy nadgarstek, jednak do końca meczu nie wykazywał widocznych skutków urazu.

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