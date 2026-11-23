Duński producent zabawek LEGO planuje zainwestować około 1 mld euro w nową fabrykę w Estarreja w Portugalii. Zakład ma rozpocząć produkcję w 2030 roku, a po osiągnięciu pełnej mocy zapewnić ponad 1 000 miejsc pracy, podaje Euronews.

Produkcja na rynek europejski

Firma oświadczyła, że nowy zakład pomoże zaspokoić popyt na produkty LEGO w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Fabryka będzie czwartym zakładem LEGO w Europie, po zakładach produkcyjnych w Danii, na Węgrzech i w Czechach.

Powierzchnia fabryki wyniesie 115 tys. metrów kwadratowych, a działka pod nią obejmie 60 hektarów — co w przybliżeniu odpowiada powierzchni 120 boisk piłkarskich. W zakładzie będą produkowane i przetwarzane klocki LEGO, a także pakowane gotowe zestawy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Automatyzacja i energia odnawialna

Według dyrektora operacyjnego LEGO Carstena Rasmussena zakład w Estarreja stanie się najbardziej zautomatyzowaną i zaawansowaną technologicznie fabryką firmy. Wybór Portugalii wyjaśnił bliskością rynków zbytu, połączeniami transportowymi, ukierunkowaniem kraju na zrównoważony rozwój oraz dostępnością wykwalifikowanych pracowników.

Rozpoczęcie budowy planowane jest na pierwszą połowę 2027 roku. LEGO zamierza pokrywać całe roczne zapotrzebowanie fabryki na energię ze źródeł odnawialnych; około 80% mają zapewnić panele słoneczne i systemy magazynowania energii na terenie zakładu.

Nowy obiekt będzie ósmą fabryką LEGO na świecie. Firma spodziewa się również otworzyć w 2027 roku zakład i regionalne centrum dystrybucyjne w stanie Wirginia w USA.

Czytaj nas na