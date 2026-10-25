Laburzystowska opozycja w australijskim stanie Tasmania planuje w tym tygodniu przedstawić parlamentowi projekt ustawy, który po raz pierwszy wprowadzi limity wydatków na stanowe kampanie wyborcze. Inicjatywa zakłada, że partia będzie mogła wydać nie więcej niż 50 tys. dolarów na jednego kandydata, informuje ABC News.

Lider tasmańskiej Partii Pracy Josh Willie oświadczył, że takie zasady powinny uczynić wybory rywalizacją idei, a nie możliwości finansowych. Według niego ograniczenia powinny chronić politykę przed wpływem wielkich pieniędzy i stworzyć bardziej równe warunki dla nowych uczestników wyborów oraz partii.

Jakie ograniczenia są proponowane

W Tasmanii jest pięć okręgów wyborczych do niższej izby parlamentu, w których partia może zgłosić łącznie 35 kandydatów — po siedmiu w każdym okręgu. Zatem maksymalne wydatki partii według proponowanej formuły wyniosłyby 1,75 mln dolarów. Kandydatom niezależnym proponuje się zezwolić na wydanie do 60 tys. dolarów, ponieważ nie mają scentralizowanej kampanii.

Dla podmiotów trzecich uczestniczących w kampaniach wyborczych oraz powiązanych z nimi struktur proponuje się ustanowienie limitu 75 tys. dolarów. Limit ma obejmować reklamy, posty i ulotki, wynagrodzenia konsultantów i agencji, sondaże opinii publicznej, badania oraz wkłady niepieniężne. Jednocześnie koszty administracyjne i operacyjne, w tym wydatki na personel, nie będą do niego zaliczane.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Okres obowiązywania i sankcje

Projekt ustawy przewiduje stosowanie ograniczeń na dziewięć miesięcy przed dniem wyborów, a w przypadku przedterminowego głosowania — od dnia rozwiązania parlamentu. Kwoty proponuje się indeksować zgodnie z inflacją, a wydatki partii w poszczególnym okręgu również ograniczyć. Za przekroczenie limitu dokument przewiduje karę finansową w podwójnej wysokości kwoty nadwyżki. Umyślne obchodzenie zasad ma zostać uznane za przestępstwo, za które możliwe są grzywny i pozbawienie wolności.

Opozycja liczy na przedstawienie projektu ustawy niższej izbie do końca roku. Willie spodziewa się, że liberalny rząd stanowy oraz partia One Nation sprzeciwią się dokumentowi. Limity wydatków obowiązują już w wyborach do wyższej izby Tasmanii i w wyborach lokalnych, a także w australijskich wyborach federalnych oraz wyborach w stanach Nowa Południowa Walia, Australia Zachodnia i Australijskie Terytorium Stołeczne.

Według danych Tasmańskiej Komisji Wyborczej od 1 lipca Partia Pracy zadeklarowała 1,73 mln dolarów wydatków na kampanię, liberałowie — 1,13 mln, a Zieloni — 375 tys. dolarów. Profesor Uniwersytetu Tasmanii Richard Eccleston uważa, że ograniczenia mogą zmniejszyć wpływ wielkich pieniędzy na politykę. Jednocześnie Geoffrey Watson z Centrum Uczciwości Publicznej ostrzegł, że takie zasady mogą znacząco sprzyjać urzędującym politykom, którzy już mają personel i biura parlamentarne.

Czytaj nas na