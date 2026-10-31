W australijskim stanie Wiktoria Partia Pracy obiecała, że w przypadku ponownego wyboru otworzy 20 bezpłatnych klinik dentystycznych. Premier stanu Ben Carroll oświadczył, że partia zwiększy swoją wcześniejszą obietnicę wyborczą z 10 do 20 placówek, informuje ABC News.

Plan klinik dentystycznych

Na program planuje się przeznaczyć 230 mln dolarów. Kliniki mają zapewniać bezpłatną opiekę dentystyczną osobom w każdym wieku. Regionalne centra dentystyczne proponuje się ulokować w Ballarat, Bendigo, Geelong, Dolinie Latrobe, Mildurze i Shepparton.

Partia wskazała również obszary przedmieść, w których mogą powstać nowe placówki: Banyule, Brimbank, Cardinia, Casey, Dandenong, Frankston, Hume, Maribyrnong, Melton, Monash, Whittlesea, Wyndham, Yarra i Yarra Ranges. Carroll powiedział, że jego autobus wyborczy ma odwiedzić wszystkie 20 proponowanych lokalizacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Propozycja opozycji

Liderka opozycji Jess Wilson z kolei zamierza zaproponować przyspieszenie i rozszerzenie nakazów ochrony pracowników. Zgodnie z zamysłem Koalicji takie nakazy miałyby zabraniać agresywnym i brutalnym sprawcom zbliżania się do pracowników, których wcześniej skrzywdzili.

Koalicja obiecuje wprowadzić tymczasowe nakazy ochronne jako jeden z pierwszych kroków legislacyjnych po wznowieniu obrad parlamentu stanowego. Policja Wiktorii mogłaby również składać wnioski o takie nakazy w imieniu poszkodowanych, a działanie mechanizmu proponuje się rozszerzyć na lokale komercyjne, sektor hotelarsko-gastronomiczny oraz przedsiębiorstwa usługowe, w których pracownicy kontaktują się z klientami.

Wybory w stanie Wiktoria zaplanowano na 28 listopada, a przedterminowe głosowanie rozpocznie się 18 listopada. Do spisów wyborców wpisano ponad 4,6 mln mieszkańców stanu.

Czytaj nas na