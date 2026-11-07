Australijska Partia Pracy w stanie Wiktoria przed wyborami zaproponowała wprowadzenie dla młodych sprawców detencji rehabilitacyjnej na okres do 12 miesięcy. Jeśli rząd zostanie wybrany ponownie, młode osoby będą całodobowo przetrzymywane w zabezpieczonych placówkach mieszkalnych wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich, informuje ABC News Australia.

Detencja rehabilitacyjna

Proponowana polityka będzie dotyczyć młodych sprawców zaangażowanych w drobne przestępstwa lub przestępstwa średniej wagi. Minister zapobiegania przestępczości Paul Edbrooke oświadczył, że obecny system już przewiduje zatrzymywanie nieletnich za poważne przestępstwa, jednak nie ma skutecznej opcji w przypadku mniej poważnych naruszeń.

Edbrooke wskazał Malmsbury Youth Justice Centre, który rząd Allana ponownie otworzył wcześniej w tym roku, jako możliwą placówkę dla programu. W październiku 2025 roku minister służb więziennych Enver Erdogan wyjaśniał wznowienie działalności ośrodka wzrostem o 46% wskaźnika tymczasowego aresztowania po reformie kaucji w marcu.

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Po ponownym otwarciu w placówce, przewidzianej dla ponad 100 osób, początkowo udostępniono 30 miejsc. Plan zakładał wydatki przekraczające 141 mln dolarów w ciągu pięciu lat. Według Edbrooke'a program może objąć prawie 500 młodych ludzi w ciągu dwóch lat, a jego możliwości mogą zostać dalej rozszerzone.

Plany opozycji dotyczące UFC

Tymczasem opozycyjna Partia Liberalna skupiła się na organizacji dużych wydarzeń w Melbourne. Jej liderka Jess Wilson obiecała, że w razie zwycięstwa utworzy fundusz przyciągania dużych wydarzeń o wartości 40 mln dolarów na wydarzenia sportowe i rozrywkowe.

Wśród zapowiedzianych planów jest powrót turniejów UFC do Melbourne. Propozycja przewiduje także współpracę z TKO, które zarządza WWE i Zuffa Boxing. Wilson oświadczyła, że takie wydarzenia powinny wspierać małe firmy i tworzyć miejsca pracy. Wybory stanowe w Wiktorii zaplanowano na 28 listopada.

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