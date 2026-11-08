W Poznaniu w Polsce Lech zremisował 2:2 z Zagłębiem Lubin w meczu 14. kolejki Ekstraklasy. Gospodarze wyrównali w czwartej minucie doliczonego czasu drugiej połowy, gdy Michał Gurgul strzelił głową. Poinformował o tym Interia Sport.

Dwa gole Reguły

Lech kontrolował początkowe minuty spotkania, ale przed przerwą stracił gola. Marcel Reguła trafił w doliczonym czasie pierwszej połowy po błędzie gospodarzy przy wrzucie piłki z autu. Bramkarz Zagłębia Zlatan Alomerović wcześniej zanotował cztery interwencje, w tym po strzałach Gurgula i Yannicka Agnero.

W 52. minucie Patrik Wålemark wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na nim w polu karnym gości. Jednak już cztery minuty później Reguła po raz drugi znalazł się sam na sam z bramkarzem Mateuszem Lisem i ponownie wyprowadził lubiński zespół na prowadzenie — 2:1.

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Gol w doliczonym czasie

W 82. minucie Damian Michalski zatrzymał Agnero, który wychodził na czystą pozycję strzelecką. Goście kończyli mecz w dziesiątkę, lecz utrzymywali prowadzenie do końca regulaminowego czasu gry. Lech uniknął porażki dzięki golowi Gurgula w 90+4. minucie.

Według statystyk meczowych poznańska drużyna miała piłkę przez 72% czasu i oddała 29 strzałów, z których 11 było celnych. Zagłębie strzelało sześć razy, oddając cztery celne strzały. Po remisie Lech zachował status niepokonanego u siebie w tym sezonie, ale przerwał serię pięciu zwycięstw w Ekstraklasie.

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