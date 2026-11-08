W Nepalu labrador Leo otrzyma wyróżnienie za pracę podczas poszukiwań po powodzi na rzece Bhotekoshi. Pies przez 20 dni pomagał ekipom ratunkowym na dotkniętych obszarach, w tym w Nuwakot, gdzie znalazł dwa ciała, ludzki szkielet i kilka części ciał. Poinformował o tym Kathmandu Post.

Powódź z 26 sierpnia pochłonęła prawie 1 500 ofiar, a ponad 5 000 osób nadal uznaje się za zaginione. Rodziny szukały bliskich w szpitalach w Katmandu i udawały się do dotkniętych obszarów Rasuwa i Nuwakot.

Nagroda podczas święta psów

Leo otrzyma medal w niedzielę podczas Kukur Tihar — dnia festiwalu Tihar poświęconego czczeniu psów. Nagrodę wręczy zastępca generalnego inspektora policji Om Rana, który tymczasowo kieruje Departamentem Dochodzeń Kryminalnych Policji Nepalu.

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W policji Nepalu służy 107 wyszkolonych psów. Są szkolone do poszukiwania podejrzanych, wykrywania broni i materiałów wybuchowych, narkotyków, a także do pracy podczas operacji poszukiwawczo-ratunkowych. Jednostki kynologiczne działają w każdej prowincji kraju. Psy szkolone do wykrywania narkotyków i materiałów wybuchowych są również wykorzystywane na lotniskach, a inne — na przejściach granicznych, podczas operacji specjalnych i do ochrony osób VIP.

Praca na miejscach przestępstw

Policja coraz częściej wykorzystuje psy służbowe w śledztwach dotyczących poważnych przestępstw. W szczególności podczas śledztwa w sprawie zabójstwa Bholi Sahaniego w gminie Gadhimai pies, po obwąchaniu czarnej bluzy z kapturem z miejsca zdarzenia, doprowadził śledczych do domu Subodha Rama. Ram został później zatrzymany pod zarzutem zabójstwa na podstawie innych zebranych dowodów.

Jednocześnie przedstawiciel Centralnego Biura Śledczego zaznaczył, że skuteczność psów zależy od warunków: w pracy mogą przeszkodzić silny deszcz, duża liczba osób na miejscu przestępstwa lub trop kończący się przy rzece. Według Biura Kynologicznego psa najlepiej wykorzystywać do tropienia w ciągu pierwszych 24 godzin po przestępstwie.

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