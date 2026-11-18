W Wielkiej Brytanii klub piłkarski Leicester City przedterminowo zakończył umowę z kryptowalutowym kasynem BC Game, które było głównym sponsorem na przodzie koszulek drużyny. Stało się to po tym, jak firma ogłosiła rosyjską aktorkę porno Evę Elfie swoją ambasadorką marki, informuje The Guardian.

Przedterminowe zakończenie umowy

18 listopada klub oświadczył, że zakończył współpracę z BC Game przed planowanym terminem, ponieważ strony uznały, że różnią się ich priorytety komercyjne. Umowa zawarta w lipcu 2024 roku miała obowiązywać do końca sezonu.

Według gazety Leicester bezpośrednio wyraził wobec BC Game obawy dotyczące konsekwencji partnerstwa firmy z Elfie. W BC Game wyjaśniano wybór ambasadorki tym, że ma ona ugruntowaną obecność w społecznościach graczy.

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Reakcja kibiców

Partnerstwo BC Game z aktorką porno wywołało negatywną reakcję Foxes Trust — stowarzyszenia kibiców Leicester. Organizacja oświadczyła, że hazard i pornografia mają destrukcyjny wpływ, oraz zaznaczyła, że ich połączenie za pośrednictwem sponsora wiąże je z klubem piłkarskim.

BC Game jest spółką offshore zarejestrowaną w Belize, która nie ma licencji na działalność w Wielkiej Brytanii. Była głównym sponsorem Leicester od 2024 roku.

Kibice, którzy kupili koszulki z oznaczeniem BC Game w ciągu ostatnich 28 dni, będą mogli je wymienić lub otrzymać pełny zwrot pieniędzy. Klub obiecał również pokryć koszty standardowej dostawy przy zwrocie towaru.

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