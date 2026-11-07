W USA polski piłkarz Robert Lewandowski wyjaśnił przejście do klubu MLS Chicago Fire niechęcią do kontynuowania kariery w innej europejskiej drużynie po odejściu z Barcelony. Jak stwierdził, po występach w katalońskim klubie nie wyobrażał sobie siebie w innym klubie w Europie i nie szukał tam nowej drużyny.

Decyzja po odejściu z Barcelony

W połowie maja 2026 roku Lewandowski poinformował o zakończeniu współpracy z Barceloną, a następnie wybrał Chicago Fire. Napastnik opowiedział o powodach swojej decyzji w wywiadzie dla ESPN, informuje Interia Sport.

„Po tym, jak zdecydowałem się odejść z Barcelony, nie chciałem zostawać w Europie. Po grze w Barcelonie nie mogłem wyobrazić sobie siebie w innej drużynie w Europie. Dlatego nie szukałem tam nowego klubu” — powiedział Lewandowski.

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Według publikacji w mediach pojawiały się informacje o możliwym zainteresowaniu 38-letnim polskim napastnikiem ze strony włoskich klubów. Jednocześnie Lewandowski zdecydował się kontynuować karierę w amerykańskiej MLS.

Statystyki w Chicago Fire

Jak zaznacza Interia Sport, Lewandowski rozegrał w Chicago Fire 22 mecze, strzelił osiem goli i zaliczył cztery asysty. Wraz z zespołem wywalczył również awans do play-offów MLS.

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