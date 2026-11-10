W Polsce napastnik i kapitan reprezentacji narodowej Robert Lewandowski oświadczył na konferencji prasowej w Warszawie, że nie jest jeszcze gotowy do składania jasnych deklaracji dotyczących swojej dalszej przyszłości w zespole. Jak zaznaczył, jego stanowisko nie zmieniło się od poprzedniego kontaktu z mediami ponad cztery tygodnie temu.

Jak podaje RMF24, 38-letni piłkarz koncentruje się na najbliższych meczach Ligi Narodów. Reprezentacja Polski 14 listopada zagra z Rumunią w Bukareszcie, a trzy dni później podejmie Szwecję we Wrocławiu. Na dwie kolejki przed końcem rywalizacji w drugiej dywizji Ligi Narodów Polacy zajmują trzecie miejsce w grupie z czterema punktami.

Najbliższe mecze

Lewandowski oświadczył, że zespół jedzie do Bukaresztu z zamiarem zwycięstwa, jednak spodziewa się trudniejszego meczu niż spotkanie u siebie 2 października. Wówczas Polska wygrała z Rumunią 6:0, a rywale przez długi czas grali w osłabieniu.

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Napastnik podkreślił, że mecze reprezentacji zawsze mają prestiżowy charakter, i wyraził nadzieję, że Polacy rozegrają oba najbliższe spotkania na optymalnym poziomie. Opowiedział również, że dobrze czuje się w Chicago Fire, z którym awansował do play-offów MLS. Według piłkarza pierwsze tygodnie w USA nie były łatwe ze względu na nową rzeczywistość i odległość, jednak z czasem coraz bardziej pozytywnie ocenia życie i treningi w Chicago.

Sytuacja kadrowa

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban poinformował, że sytuacja kadrowa przed meczami jest dobra. Jak powiedział, wszyscy pozostali piłkarze są zdrowi i do jego dyspozycji, a obrońca Porto Jan Bednarek ma wkrótce dołączyć do zespołu.

Bednarek opuścił boisko po uderzeniu piłką w głowę w meczu Porto przeciwko Vitorii Guimaraes. Badania w klubie nie wykazały urazu, który mógłby uniemożliwić mu grę w reprezentacji w najbliższym czasie. Jednocześnie nie wystąpi w meczu z Rumunią z powodu nadmiaru żółtych kartek.

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