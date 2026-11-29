W Dortmundzie w Niemczech Bayer Leverkusen pokonał lidera Bundesligi, Borussię, 2:1, zadając drużynie pierwszą porażkę w sezonie. Zwycięskiego gola w 80. minucie strzelił Ezequiel Fernandez, informuje Channel NewsAsia.

Zwycięstwo Leverkusen po odrobieniu strat

Dortmund objął prowadzenie po golu Felixa Nmechy. Był to trzeci z rzędu mecz Bundesligi, w którym zdobył bramkę. Bayer stworzył jednak więcej groźnych sytuacji i wyrównał nieco ponad 20 minut przed końcem spotkania.

Patrik Schick zdobył głową swojego 100. gola w Bundeslidze. Później Fernandez również głową zamknął dośrodkowanie na dalszym słupku i zapewnił Leverkusen zwycięstwo na stadionie Signal Iduna Park.

Borussia mogła powiększyć przewagę na szczycie tabeli do czterech punktów po bezbramkowym remisie Bayernu z Hamburgiem. Zamiast tego dystans między Dortmundem a Bayerem, który zajmuje piąte miejsce, zmniejszył się do dwóch punktów.

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Remis Freiburga i Lipska

Trzeci Freiburg nie zdołał objąć prowadzenia w tabeli po domowym remisie 2:2 z RB Lipsk. Gospodarze prowadzili 2:0: Igor Matanović strzelił w 11. minucie po błędzie bramkarza Maartena Vandevoordta, a Maximilian Eggestein wykorzystał rzut karny podyktowany za zagranie ręką.

Christopher Nkunku zmniejszył stratę Lipska z rzutu karnego, zdobywając 33. gola zespołu w sezonie ligowym. W trzeciej minucie doliczonego czasu Christoph Baumgartner wyrównał uderzeniem z woleja z 14 jardów, przerywając serię sześciu zwycięstw Freiburga we wszystkich rozgrywkach.

W innym meczu dnia Augsburg rozgromił Hoffenheim 4:0. Goście grali w osłabieniu od 20. minuty po czerwonej kartce dla Matsa Rotsa za przerwanie oczywistej sytuacji bramkowej.

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