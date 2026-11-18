Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung podczas spotkania z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem w Shenzhen w Chinach oświadczył, że pokój i stabilność na Półwyspie Koreańskim są niezbędne dla rozwoju strategicznego partnerstwa Seulu i Pekinu. Rozmowy odbyły się 18 listopada na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku.

Jak podaje Korea Herald, Lee podkreślił, że stabilność na półwyspie leży we wspólnym interesie obu państw, i wyraził nadzieję na współpracę na rzecz pokojowego współistnienia. Spotkanie odbyło się przed planowanym trójstronnym szczytem z udziałem Xi Jinpinga, prezydenta USA Donalda Trumpa oraz prezydenta Rosji, państwa-agresora, Władimira Putina.

Współpraca gospodarcza

Lee oświadczył również, że poprawa stosunków między Koreą Południową a Chinami powinna przyczynić się do pogłębienia współpracy. Strony omówiły negocjacje dotyczące usług i inwestycji w ramach dwustronnej umowy o wolnym handlu.

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Według publikacji źródła rządowe poinformowały, że Seul i Pekin osiągnęły porozumienie co do zasady w sprawie zakończenia tych negocjacji. Umowa o wolnym handlu, która weszła w życie w 2015 roku, początkowo koncentrowała się na handlu towarami. Negocjacje mają rozszerzyć jej zakres o dostęp do rynków usług i inwestycji.

Handel i wymiany

Według Lee dwustronna wymiana handlowa w pierwszej połowie roku wzrosła o prawie 50% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Prognozuje on również, że liczba wzajemnych podróży między krajami w tym roku po raz pierwszy od 2019 roku przekroczy 10 milionów.

Xi Jinping nazwał Chiny i Koreę Południową bliskimi przyjaznymi sąsiadami oraz strategicznymi partnerami. Oświadczył, że Pekin jest gotowy wzmocnić komunikację i koordynację z Seulem, utrzymywać stabilność globalnych łańcuchów produkcyjnych oraz wspierać doskonalenie systemu globalnego zarządzania.

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