Lee zapowiada około 40 bln wonów na sprzęt po projekcie Samsunga — Channel NewsAsia
Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung oświadczył, że inwestycji Samsung Electronics w wysokości 6 bln wonów w zakład pakowania chipów pamięci HBM o wysokiej przepustowości w Asan mogą towarzyszyć inwestycje w zaawansowany sprzęt o wartości około 40 bln wonów.
Zakład pakowania chipów HBM
Według prezydenta Samsung Electronics inwestuje 6 bln wonów w zakład pakowania chipów HBM w Asan w Korei Południowej. W publikacji kwotę tę oszacowano na 4,48 mld dolarów.
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Dalsze inwestycje
Lee powiedział, że po inwestycji w zakład powinny napłynąć inwestycje w zaawansowany sprzęt o wartości około 40 bln wonów. W cytowanej publikacji nie sprecyzował terminów takich inwestycji ani ich podziału według kierunków.
O oświadczeniu prezydenta informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters. W materiale podano również kurs 1339,55 wona za jednego dolara amerykańskiego.