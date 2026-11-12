Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung oświadczył, że inwestycji Samsung Electronics w wysokości 6 bln wonów w zakład pakowania chipów pamięci HBM o wysokiej przepustowości w Asan mogą towarzyszyć inwestycje w zaawansowany sprzęt o wartości około 40 bln wonów.

Zakład pakowania chipów HBM

Według prezydenta Samsung Electronics inwestuje 6 bln wonów w zakład pakowania chipów HBM w Asan w Korei Południowej. W publikacji kwotę tę oszacowano na 4,48 mld dolarów.

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Dalsze inwestycje

Lee powiedział, że po inwestycji w zakład powinny napłynąć inwestycje w zaawansowany sprzęt o wartości około 40 bln wonów. W cytowanej publikacji nie sprecyzował terminów takich inwestycji ani ich podziału według kierunków.

O oświadczeniu prezydenta informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters. W materiale podano również kurs 1339,55 wona za jednego dolara amerykańskiego.

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