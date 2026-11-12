W Australii Partia Liberalna wycofała poparcie dla Paula Lindemanna jako kandydata w okręgu wyborczym Williamstown po ujawnieniu jego wpisów na Facebooku zawierających rasistowski język wobec rdzennych Australijczyków. Jego nazwisko pozostanie na karcie do głosowania, ponieważ przyjmowanie kandydatur zakończyło się w poniedziałek — poinformowało ABC News.

Wpisy pod pseudonimem

Lindemann publikował wiadomości w grupie na Facebooku pod nazwiskiem Biddy Hu Biddy Hu. Według redakcji pseudonim ten jest prawdopodobnie związany z nazwą jego jachtu Biddy Hu II.

We wpisach używał obraźliwych określeń wobec rdzennych Australijczyków. Lindemann pisał również, że Aborygeni z „obcą krwią” powinni zrezygnować ze statusu ludności rdzennej.

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Jedno z określeń użytych przez Lindemanna było stosowane w ustawach z wczesnego okresu kolonialnego w stanie Wiktoria w odniesieniu do rdzennych dzieci, które miały jednego rodzica niebędącego osobą rdzenną. Przepisy te wykorzystywano do uzasadniania oddzielania dzieci od ich społeczności. Komisja Sprawiedliwości Yoorrook w Wiktorii uznała, że ustawodawstwo pozwalające na przymusowe odbieranie rdzennych dzieci ich rodzinom i środowisku kulturowemu było aktem ludobójstwa.

Reakcja partii i przedstawicieli ludności rdzennej

Współprzewodniczący organu traktatowego stanu Wiktoria Gellung Warl Jaran Murray-Jackson poparł decyzję liberałów. Jak powiedział, partia słusznie wycofała poparcie dla kandydata, który używał rasistowskiego i dehumanizującego języka związanego z politykami, które wyrządziły trwałą krzywdę ludom rdzennym.

Liderka Partii Liberalnej Jess Wilson oświadczyła, że partia nie wiedziała o tych komentarzach przed zgłoszeniem Lindemanna jako kandydata i uważa je za głęboko obraźliwe. Zaznaczyła, że gdyby posiadała te informacje, nie zgłosiłaby go. Wilson przyznała również, że Lindemann nadal może zostać wybrany, podkreśliła jednak, że nie jest już kandydatem liberałów.

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