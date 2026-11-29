W Niemczech kierownictwo Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) złagodziło własne ograniczenia dotyczące głosowań popieranych przez partię Alternatywa dla Niemiec (AfD). Od tej pory przedstawiciele FDP mogą przeprowadzać swoje inicjatywy przy poparciu głosów AfD, jednak porozumienia lub bezpośrednia współpraca z tą partią nadal nie są dopuszczalne. O nowej decyzji kierownictwa partii informuje Der Spiegel.

Nowe stanowisko w sprawie głosowań

Zgodnie z nową uchwałą FDP będzie określać swoje zachowanie podczas głosowań na podstawie istoty konkretnej kwestii, niezależnie od tego, czy popierają ją inne partie. Członkowie partii posiadający mandaty z wyboru są co do zasady swobodni w swoich decyzjach. Rzecznik FDP potwierdził doniesienia Politico o tej decyzji.

W nowej wersji dokumentu AfD nie jest wymieniana wprost: zamiast tego jest w nim ogólnie mowa o „partiach ekstremistycznych”. Jednocześnie w uchwale osobno utrzymano zakaz porozumień i bezpośrednich kontaktów z takimi partiami.

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Poprzednia decyzja z 2020 roku

Poprzednia uchwała FDP, przyjęta w lutym 2020 roku, wprost przewidywała „barierę przeciwko prawicy” i odrzucała współpracę z AfD lub zależność od jej głosów na wszystkich szczeblach. Przyjęto ją po wyborach w Turyngii, gdzie polityk FDP Thomas Kemmerich został wybrany premierem kraju związkowego głosami AfD. Po ogólnokrajowym oburzeniu podał się do dymisji po kilku dniach.

Przewodniczący FDP Wolfgang Kubicki powiedział Politico, że partia musiała dostosować swoje decyzje do rzeczywistości. Według niego uzasadnione propozycje powinny być realizowane niezależnie od tego, skąd pochodziły głosy. W czerwcu sekretarz generalny FDP Martin Hagen również oświadczył, że partia nie współpracuje ani z lewicowymi, ani z prawicowymi radykalnymi siłami, ale nie chce zależeć od działań AfD podczas głosowań.

FDP jest obecnie reprezentowana w czterech parlamentach krajów związkowych: Nadrenii Północnej-Westfalii, Hesji, Bremie i Szlezwiku-Holsztynie. AfD ma 12 mandatów w parlamencie Nadrenii Północnej-Westfalii, 25 w Hesji i jeden w Bremie; w Szlezwiku-Holsztynie nie przekroczyła pięcioprocentowego progu.

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