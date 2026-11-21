W USA lider demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries oświadczył, że po głosowaniu nad wyborem spikera krótko rozmawiał z republikaninem Jimem Jordanem, który ma stanąć na czele mniejszości w izbie. Jednocześnie Jeffries powiedział, że nadal nie rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem ani wiceprezydentem J.D. Vance’em.

Jak podaje The Hill, w wywiadzie dla The New York Times Jeffries zadeklarował gotowość do współpracy z republikanami. Według jego słów on i Jordan uzgodnili, że spotkają się później, gdy obecna sytuacja się uspokoi, aby omówić możliwości wspólnej pracy.

Kontakty z republikanami

Jeffries przygotowuje się do objęcia stanowiska spikera Izby Reprezentantów po zwycięstwie demokratów w wyborach środka kadencji. Obie partie publicznie deklarowały gotowość do współpracy, jednak demokrata zaznaczył, że dotąd nie odbył dłuższych rozmów z liderami Partii Republikańskiej.

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Powiedział również, że spośród urzędników administracji Trumpa najczęściej kontaktował się z sekretarzem stanu Marco Rubio oraz rozmawiał z sekretarzem skarbu USA. Jeffries krytycznie wypowiadał się o urzędnikach administracji, w tym wcześniej stwierdził, że sekretarz obrony Pete Hegseth powinien zostać poddany impeachmentowi.

Demokratyczna większość w Izbie

Według danych publikacji demokraci zdobyli co najmniej 257 mandatów w Izbie Reprezentantów i dziewięć miejsc w Senacie, a wyniki w części okręgów nie zostały jeszcze ogłoszone. Jeffries oczekuje, że demokraci będą mieć około 260 miejsc w niższej izbie Kongresu.

Taka większość pozwala demokratom uchwalać projekty ustaw w Izbie Reprezentantów bez głosów republikanów, choć aby ustawy weszły w życie, nadal potrzebują podpisu prezydenta. Trump w telefonicznym wywiadzie dla Fox News pogratulował Jeffriesowi objęcia stanowiska i oświadczył, że liczy na współpracę z nim.

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