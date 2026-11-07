W Izraelu lider opozycyjnej partii Demokraci, Jair Golan, oświadczył, że jest gotów współpracować z partiami ultraortodoksyjnymi w celu utworzenia rządu, który zastąpiłby premiera Binjamina Netanjahu. Poinformowała o tym 8 listopada Agencja Anadolu.

Warunki partnerstwa

Golan zaznaczył, że jego partia dąży do partnerstwa ze społecznością ultraortodoksyjną, znaną jako charedim, opartego na wzajemnej odpowiedzialności. Wśród warunków wymienił pobór mężczyzn charedim do wojska, zwiększenie udziału przedstawicieli tej społeczności w rynku pracy oraz zapewnienie wszystkim dzieciom w Izraelu edukacji umożliwiającej zarabianie na życie.

Według polityka klasa średnia w Izraelu nie może już samodzielnie ponosić ciężaru gospodarczego i bezpieczeństwa. Golan oświadczył również, że szanuje sposób życia charedim i oczekuje takiego samego stosunku do sposobu życia innych ludzi. Podkreślił, że propozycja współpracy nie jest bezwarunkowa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Tworzenie rządu

W przeddzień lider prawicowej opozycyjnej partii Israel Beitenu, Awdigdor Lieberman, wycofał swoje zastrzeżenia wobec udziału partii ultraortodoksyjnych w przyszłym rządzie, lecz utrzymał sprzeciw wobec koalicji z udziałem partii arabskich.

Prezydent Izraela Icchak Herzog oświadczył, że powierzy liderowi partii JaszAR, Gadiemu Eisenkotowi, utworzenie następnego rządu. Podczas konsultacji frakcje reprezentujące 67 ze 120 posłów Knesetu zarekomendowały Eisenkota, podczas gdy Netanjahu poparły frakcje liczące 46 posłów. Partie, które zarekomendowały Eisenkota, mają 48 mandatów, czyli o 13 mniej niż większość parlamentarna.

Czytaj nas na