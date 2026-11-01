W Izraelu lider lewicowej partii Demokraci, Jair Golan, rozpoczął rozmowy z arabskimi siłami politycznymi na temat utworzenia wspólnego bloku, który miałby uczestniczyć w tworzeniu przyszłego rządu. Informuje o tym RMF24, powołując się na izraelski Kanał 14.

Blok z 27 mandatami

Według danych stacji telewizyjnej Golan dąży do porozumienia w sprawie współpracy ze Wspólną Listą i partią Ra'am. Te dwie arabskie siły mają łącznie 19 miejsc w 120-osobowym Knesecie. Wraz z Demokratami ich blok mógłby liczyć na 27 mandatów.

Przewiduje się, że wspólny blok będzie negocjował wejście do przyszłego rządu lub jego wspieranie z zewnątrz. Jak twierdzi Kanał 14, Golan chce uniknąć sytuacji, w której inne partie opozycyjne porozumieją się tylko z jedną arabską siłą, pozostawiając drugą poza negocjacjami.

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Reakcja ambasadora USA

Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee w wywiadzie dla Newsmax oświadczył, że udział arabskich polityków w przyszłej koalicji byłby niepokojący. Oskarżył również część arabskich polityków o to, że nie potępili ataku Hamasu z 7 października 2023 roku.

Jednocześnie lider Ra'am Mansur Abbas i przewodniczący Wspólnej Listy Jusef Dżabarin wielokrotnie potępiali ten atak. Po wyborach parlamentarnych ani obóz premiera Binjamina Netanjahu, ani jego przeciwnicy nie zdobyli większości w Knesecie. RMF24 wskazuje jako jedną z alternatyw dla porozumienia z partiami arabskimi rząd jedności narodowej z udziałem Likudu i głównych sił opozycyjnych.

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