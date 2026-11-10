Lider Demokratycznej Partii Kurdystanu Masud Barzani wezwał Patriotyczną Unię Kurdystanu, kierowaną przez Bafela Talabaniego, do rozpoczęcia negocjacji w celu uregulowania różnic i zakończenia kryzysu politycznego w Regionie Kurdystanu w Iraku. Jak informuje Asharq Al-Awsat, apel padł pięć dni po pierwszym od niemal dwóch lat posiedzeniu regionalnego parlamentu, które PUK zbojkotowała.

Wezwanie do dialogu politycznego

Barzani oświadczył, że interesy mieszkańców Kurdystanu muszą przeważać nad wszelkimi innymi interesami i celami. Zaproponował PUK, aby zasiadła do stołu negocjacyjnego z Demokratyczną Partią Kurdystanu w celu rozwiązania istniejących problemów. Lider KDP wyraził także chęć, by inne siły polityczne uczestniczyły w procesie tworzenia szerokiego rządu narodowego.

Parlament Regionu Kurdystanu wznowił pracę w minioną środę po niemal dwóch latach paraliżu spowodowanego sporami między KDP a PUK. Deputowani wybrali przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza parlamentu; cała trójka jest związana z KDP. Wywołało to sprzeciw PUK.

Spór wokół podziału władzy

KDP ma 39 miejsc w 100-osobowym parlamencie, podczas gdy PUK ma 23. Jednocześnie podział władzy w regionie tradycyjnie zależał nie tylko od liczby mandatów, lecz także od terytorialnych wpływów partii. KDP dominuje w prowincjach Irbil i Dahuk, natomiast PUK ma znaczące wpływy w Sulajmanijji, Halabdży i innych częściach regionu.

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Członek biura politycznego PUK Jusif Goran oświadczył, że system polityczny Regionu Kurdystanu opiera się na równowadze i złożonym partnerstwie między dwiema głównymi siłami. Według niego zarządzanie instytucjami regionalnymi bez porozumienia między nimi może wywołać głęboki kryzys.

Stanowisko PUK

PUK uważa zwołanie parlamentu za naruszenie wcześniejszych porozumień, ponieważ strony, według wysokiego rangą działacza partii, miały najpierw uregulować wszystkie spory dotyczące podziału stanowisk. Partia odmówiła uznania legalności posiedzenia, nazywając je jednostronnym krokiem i „zamachem przeciwko legalności”.

PUK oświadczyła również, że może wycofać się z rządu regionalnego, odwołać swoich przedstawicieli z regionalnej prezydencji i innych wspólnych instytucji. Partia nie wykluczyła utworzenia odrębnej administracji na terenach pozostających pod jej wpływem, w tym w prowincji Sulajmanijja, a także postanowiła zaskarżyć legalność posiedzenia parlamentu do Federalnego Sądu Najwyższego Iraku w Bagdadzie.

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