W Republice Południowej Afryki lider partii Bojownicy o Wolność Gospodarczą (EFF) Julius Malema oświadczył, że spadek poparcia dla jego siły politycznej w wyborach lokalnych w 2026 roku wiąże ze współpracą Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC) i Sojuszu Demokratycznego (DA) w rządzie jedności narodowej. Poinformował o tym Daily Maverick.

Malema odrzucił twierdzenia, że DA odebrał głosy EFF. Według niego wyborcy sami wybrali Sojusz Demokratyczny, ponieważ ANC po wyborach krajowych i prowincjonalnych w 2024 roku rozpoczął współpracę z tą partią w rządzie jedności narodowej. Powiedział, że wyborcy pytali, dlaczego nie mieliby głosować na DA, jeśli ANC jest gotowy współpracować z tą partią i przyznawać jej stanowiska w rządzie.

Spadek ogólnego poparcia

W wyborach lokalnych EFF zdobyła 1,8 mln głosów, czyli 6,26% wyniku ogólnokrajowego. W wyborach w 2021 roku partia miała 2,4 mln głosów, czyli 10,31%. Malema nazwał to spadkiem o 612 326 głosów i przyznał, że EFF spadła z trzeciego na czwarte miejsce pod względem poparcia w kraju.

Jednocześnie oświadczył, że partia nie będzie szukać wymówek dla swoich wyników. Malema skrytykował również kandydatkę DA na stanowisko burmistrza Johannesburga, Helen Zille, oskarżając ją o coraz większe przechwalanie się. Podkreślił, że EFF nie pozwoli się zastraszać podczas negocjacji koalicyjnych.

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Wzrost liczby wygranych okręgów

Według Malemy łączna liczba okręgów wyborczych, w których zwyciężyła EFF, wzrosła z 19 w 2021 roku do 37. Spośród nich partia zdobyła po raz pierwszy 30 okręgów, a kolejnych siedem utrzymała.

Największy wzrost na poziomie okręgów EFF odnotowała w prowincji Północno-Zachodniej — z trzech do dziesięciu. W Mpumalandze, gdzie w 2021 roku partia nie miała żadnych zwycięstw w okręgach, zdobyła siedem. W Wolnym Państwie jej wynik wzrósł z dwóch do czterech okręgów, a w Prowincji Przylądkowej Wschodniej — z zera do dwóch. W Gautengu i KwaZulu-Natal EFF zwiększyła reprezentację z jednego do dwóch okręgów w każdej prowincji.

Malema zaznaczył również, że partia po raz pierwszy uzyskała radnych wybranych w okręgach dużych miast: w dwóch okręgach Johannesburga oraz po jednym w Buffalo City i Mangaung. W Polokwane EFF utrzymała cztery okręgi zdobyte w 2021 roku i dodała jeszcze jeden. Według niego poparcie dla partii wzrosło także w 48 gminach.

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