W Korei Południowej 34-letni Han Won-seok, który zajął pierwsze miejsce w tegorocznym egzaminie kwalifikacyjnym dla księgowych podatkowych, dobrowolnie zgłosił się na policję i przyznał się do ściągania za pomocą inteligentnych okularów ze sztuczną inteligencją. Powiedział o tym w nagraniu opublikowanym na kanale YouTube swojego prawnika Lee Dong-ho, informuje Korea Herald.

Han powiedział, że złożył w Stołecznej Agencji Policji w Seulu pisemne przyznanie się, w którym opisał wszystkie okoliczności swoich działań. Przeprosił również za szkody wyrządzone jego czynami. Według mężczyzny w marcu zastosował tę samą metodę podczas pierwszego etapu egzaminu na certyfikowanego księgowego.

Niezwykle wysokie wyniki

W kwietniu Han informował, że w pierwszym etapie 63. egzaminu kwalifikacyjnego uzyskał 397,5 punktu na 400, poprawnie odpowiadając na 159 ze 160 pytań testowych. Otrzymał maksymalną liczbę punktów z trzech z czterech przedmiotów: wstępu do prawa podatkowego, wstępu do rachunkowości i prawa handlowego. Z finansów publicznych uzyskał 97,5 punktu.

Jego maksymalny wynik ze wstępu do prawa podatkowego zwrócił szczególną uwagę uczestników. Według statystyk Koreańskiej Służby Rozwoju Zasobów Ludzkich średni wynik 16 856 uczestników z tego przedmiotu wyniósł 30,18, a 74,21% uzyskało mniej niż 40 punktów — minimalny próg zaliczenia przedmiotu.

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Śledztwo po pojawieniu się podejrzeń

Han zajął również pierwsze miejsce w pisemnym drugim etapie egzaminu, uzyskując średnio 82,87 punktu na 100 przy wyniku zaliczającym 49,75. Jego wyniki oraz rygorystyczne limity czasowe egzaminu wzbudziły podejrzenia innych kandydatów: na 80 pytań z dwóch przedmiotów w każdej sesji przeznaczono 80 minut.

Wcześniej Han zaprzeczał zarzutom ściągania. Po pojawieniu się podejrzeń organy rządowe i stowarzyszenia zawodowe rozpoczęły weryfikację zarzutów. Premier Han Seong-suk oświadczył, że wobec ściągania na egzaminach obowiązuje zerowa tolerancja, a Koreańskie Stowarzyszenie Certyfikowanych Księgowych Podatkowych zwróciło się do właściwych organów o przeprowadzenie dochodzenia.

W tym roku drugi etap egzaminu zdało 722 z 6 606 kandydatów, co stanowi 10,92% uczestników.

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