W Islamabadzie lider partii Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Fazlur Rehman oskarżył federalny rząd Pakistanu o nadużywanie konstytucji podczas wprowadzania rządów gubernatora i stanu wyjątkowego w prowincji Chajber Pasztunchwa. Przemawiając w Zgromadzeniu Narodowym, oświadczył, że przekazanie władzy w prowincji odbyło się „siłą”, a nie poprzez wyrażenie woli ludności, jak informuje Dawn.

11 października władze federalne wprowadziły w Chajber Pasztunchwie rządy gubernatora i stan wyjątkowy. Rząd wyjaśnił to rzekomym celowym wycofaniem się władz prowincji z walki z terroryzmem. Decyzję podjęto zgodnie z artykułami 232 i 234 konstytucji po tym, jak prezydent zatwierdził rekomendacje federalnego gabinetu.

Apel o Kartę Demokracji

Rehman oświadczył, że ma zastrzeżenia wobec rządu Chajber Pasztunchwy, jednak uważa taki sposób zmiany władzy za niedopuszczalny. Jego zdaniem w tej sprawie należy zwrócić się do obywateli. Polityk wezwał również do stworzenia nowej Karty Demokracji, która, jak powiedział, miałaby uchronić kraj przed niekonstytucyjnymi działaniami i możliwą przemocą.

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Lider JUI-F powiedział, że jednoczesne stosowanie rządów gubernatora i stanu wyjątkowego w różnych częściach jednej prowincji może być bezprecedensowe. Najwyraźniej miał na myśli specjalne środki nadzwyczajne w 12 okręgach kontrolowanych przez radę.

Odpowiedź rządu

Minister ds. parlamentarnych Tariq Fazal Chaudhry odpowiedział, że rządy gubernatora w Chajber Pasztunchwie będą obowiązywać przez sześć miesięcy, a stan wyjątkowy wprowadzono jedynie w kilku okręgach dotkniętych terroryzmem. Oświadczył również, że sytuacja w Beludżystanie różni się od sytuacji w Chajber Pasztunchwie.

Chaudhry oskarżył szefa rządu Chajber Pasztunchwy Sohaila Afridiego, przedstawiciela partii PTI, o wykorzystywanie zasobów prowincji do marszu na Islamabad. Minister twierdził również, że Afridi rzekomo chronił terrorystów. Rehman oświadczył, że jego partia poniosła znaczne straty w walce z terroryzmem, a jej wkład i ofiary są deprecjonowane.

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