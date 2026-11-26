Lider KRLD Kim Dzong Un wezwał do skoncentrowania się na rozmieszczaniu taktycznej broni jądrowej w różnych obszarach i do różnych zadań. Państwowa agencja KCNA poinformowała również o systematycznym zwiększaniu w kraju mocy produkcyjnych materiałów jądrowych.

Oświadczenie podczas inspekcji

Kim Dzong Un powiedział o tym podczas inspekcji obiektów produkujących materiały jądrowe i badań nad uzbrojeniem, informuje Jerusalem Post, powołując się na KCNA. Agencja nie wskazała tych obiektów ani nie ujawniła ich lokalizacji.

Według KCNA Kim oświadczył, że potencjał jądrowy KRLD jest już rzeczywistością, a status kraju jako państwa nuklearnego jest absolutnie nieodwracalny. Jak powiedział, zewnętrzne oświadczenia i wezwania do denuklearyzacji nie zmienią tego statusu.

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Status nuklearny KRLD

Kim nazwał także ostatnie osiągnięcia w produkcji broni jądrowej znaczącym sukcesem w realizacji polityki sił nuklearnych kraju. Oświadczył, że Pjongjang będzie traktował próby podważenia statusu nuklearnego KRLD jako otwarte wypowiedzenie wojny i nie zrezygnuje z broni jądrowej, którą nazywa gwarancją suwerenności i bezpieczeństwa.

KRLD wpisała swój status państwa nuklearnego do konstytucji w 2023 roku. Od 2006 roku kraj przeprowadził sześć prób jądrowych, z których ostatnia i najsilniejsza odbyła się w 2017 roku. Minister obrony Korei Południowej w sierpniu zaznaczył, że według szacunków prywatnych organizacji badawczych KRLD może posiadać od 80 do 120 głowic jądrowych, jednak oficjalne potwierdzenie tej oceny jest niemożliwe.

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